Rastreadores de dispositivos Apple Tag: quando será lançado o rival da Apple Tile?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Parece que a Apple quer apresentar o Apple Tag - um novo rival do Tile, o popular rastreador que se liga aos itens para rastrear sua localização física por Bluetooth ou via crowdsourcing.

Os rastreadores seriam uma progressão natural agora que a Apple introduziu um novo aplicativo Find My que funde seu serviço Find My iPhone com os serviços Find My Friends em um único pacote.

O concorrente circular Tile da Apple poderia morar na nova guia "itens" no aplicativo Find My

Há mais de um ano, surgiram rumores sobre a Apple também desenvolver o rastreador de itens pessoais semelhante ao Tile, possivelmente chamado Apple Tag, que se integrava ao aplicativo Find My.

Até agora, não havia nenhuma palavra sobre o preço do Tag da Apple. A maioria dos rastreadores de ladrilhos pode ser comprada por cerca de US $ 30 / £ 30, então achamos que qualquer coisa abaixo de US $ 50 / £ 50 parece provável.

Aqui está tudo o que sabemos até agora.

Em junho de 2019, o 9to5Mac identificou ativos na versão beta do iOS 13 pertencentes a um produto "Tag1,1" que emparelha com outros dispositivos por proximidade. Outro recurso na beta sugeria o design. Como você pode ver na imagem acima , é uma circular dispositivo com o logotipo da Apple no centro.

Lembre-se de que os rastreadores do Tile têm formato quadrado, portanto a Apple certamente se diferenciaria do Tile se lançasse rastreadores circulares.

Esses ativos beta complementavam outros relatórios sobre o dispositivo, de modo que as especulações sobre um novo rastreador da Apple estão em um nível histórico.

O rastreador da Apple provavelmente será integrado ao iOS e você poderá acessá-lo e controlá-lo por meio do novo aplicativo Find My, seu iPhone, iPad ou Mac. Depois que o rastreador for iniciado, deve haver uma nova guia "Itens" no aplicativo Find My para que você possa rastrear sua localização, de acordo com os MacRumors .

As capturas de tela, cortesia de MacRumors , mostram a guia "Items" (itens) que informa aos usuários para "acompanharem seus itens do cotidiano". Ele acrescenta: "Marque seus itens do cotidiano com o B389 e nunca mais os perca". B389 é aparentemente o codinome interno da Apple para a Apple Tags, 9to5Mac disse.

O rastreador provavelmente se prende aos pertences de alguma maneira, seja uma bolsa, chaves ou bicho de pelúcia. E emparelha com a sua conta do iCloud pela proximidade de um iPhone - assim como os AirPods.

A idéia é que você pode receber uma notificação sempre que seu iPhone ficar muito longe do rastreador. Portanto, se o rastreador estiver conectado às suas chaves e você se afastar delas, você receberá um alerta no seu telefone.

O notável analista da Apple Ming-Chi Kuo (em uma nota de pesquisa da TF International Securities hoje obtida pela MacRumors ) disse esperar que os novos rastreadores da Apple contenham tecnologia de banda ultralarga ou "UWB", que todos os três modelos do iPhone 11 possuem, graças ao Chip U1 .

O "U" no U1 significa "banda ultra-larga". Relacionada à Bluetooth Low Energy, a banda ultra-larga é uma tecnologia de rádio de curto alcance e baixa energia usada principalmente para a transmissão de dados sem fio.

A distância entre dois dispositivos equipados com banda ultralarga pode ser medida com muito mais precisão, calculando o tempo necessário para uma onda de rádio passar entre os dois dispositivos.

Mesmo quando não está conectado à Internet, um Apple Tag equipado com UWB envia constantemente sinais. Esses sinais serão notados por qualquer dispositivo iOS de passagem e a localização do dispositivo é encaminhada - anônima e criptografada - para a Apple.

Em outras palavras, o aplicativo Find My usará crowdsourcing para encontrar seu Apple Tag, aproveitando centenas de milhões de iPhones como uma rede localizadora massiva.

Parece que você também poderá colocar o rastreador de itens da Apple em um Modo Perdido, para que suas informações de contato armazenadas no dispositivo possam ser disponibilizadas para outros usuários da Apple. Se e quando isso acontecer, você será alertado para saber que o rastreador (e seu item) foi encontrado.

O novo aplicativo Find My da Apple aproveitará a plataforma ARKit da Apple. Uma versão interna do iOS 13 inclui um ativo para um balão vermelho 3D, que, segundo MacRumors , pode ajudar o usuário a localizar um item perdido após digitalizar uma sala com o iPhone. Há também a imagem de um balão laranja 2D, e a Apple diz aos usuários para "caminharem alguns metros e moverem o iPhone para cima e para baixo até que um balão seja exibido".

Os MacRumors também identificaram código em uma versão interna do iOS 13 que sugeria que os rastreadores de dispositivos da Apple apresentariam uma bateria removível e podem usar as pequenas baterias usadas nos rastreadores Tile. "Desaparafuse a parte de trás do item e remova a bateria", disse uma corda no aplicativo Find My, especificamente. Um aviso de bateria fraca também forçaria o rastreador a enviar um local final antes de morrer, aparentemente.