Alexa perderá 10 bilhões de dólares da Amazônia somente este ano

(Pocket-lint) - O assistente inteligente Alexa da Amazon perderá a empresa em torno de US$ 10 bilhões somente este ano, de acordo com um novo relatório, com a maioria do hardware vendido com prejuízo.

A Amazon anunciou o Alexa pela primeira vez em 2014 e imediatamente tomou o mundo de assalto com os alto-falantes inteligentes Echo colocando o assistente digital em casas em todo o mundo.

Entretanto, um relatório recente sugere que "o Alexa está no suporte de vida", tendo o assistente falhado em estar à altura das elevadas expectativas da Amazon. Pensa-se que as equipes responsáveis pelo Alexa e seus dispositivos estão agora na mira da Amazon, com layoffs uma possibilidade em meio a um maior aperto de cintos no setor de tecnologia.

Enquanto a Amazon estava anteriormente feliz em perder dinheiro com os dispositivos Alexa e Echo porque via a possibilidade de ganhar esse dinheiro de volta em outro lugar, agora não se pensa que seja esse o caso.

"Enquanto o Alexa já foi um dos projetos de crescimento mais rápido da empresa, as perdas crescentes e os cortes maciços de empregos ressaltam a rápida queda do assistente de voz e da maior divisão de hardware da Amazon", observa um relatório da Insider.

Em meio a relatos de que a Amazon poderia escolher a equipe Alexa como alvo de novas demissões, o vice-presidente sênior de dispositivos e serviços da Amazon, David Limp disse que estava "incrivelmente orgulhoso da equipe" e sugeriu que "sabemos que perderemos talentosos amazonianos da Devices & Services org como resultado" da situação atual.

O que tudo isso significará, em última análise, para as pessoas que compram dispositivos Echo e os utilizam para verificar o tempo ainda está por ver. Mas é esse uso - verificação do tempo, temporizadores de partida, etc. - que fez com que o Alexa se tornasse tão problemático para a Amazônia nos últimos anos. A Amazon esperava que as pessoas usassem seus Echos para pedir rolos higiênicos e outros consumíveis usando sua voz. Em vez disso, eles estão pedindo para lembrá-los quando devem tirar o jantar do forno.

Escrito por Oliver Haslam.