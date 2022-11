A entrega de zangões da Amazônia ganha panfletos mais silenciosos, mais longe e mais seguros

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Fazer com que seus pacotes amazônicos sejam entregues por via aérea ainda é coisa de sonhos, mas o varejista já está planejando a próxima iteração de seu drone.

A Amazon já confirmou que começará a usar as entregas de drones em Lockeford, Califórnia, e College Station, Texas, no final deste ano, mas que usará o velho drone MK27-2 e o drone MK27-2 quebrado. A empresa já anunciou sua substituição, apelidada de MK30. E é muito promissor.

No topo da lista está uma assinatura de som reduzida que deve garantir que as pessoas não ficarão tão irritadas quando ouvirem um zumbido amazônico zumbindo acima de suas cabeças. Estes zangões já voarão centenas de pés no ar, mas o MK30 aparentemente reduzirá o ruído percebido em 25%, como ele faz.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Há também um novo sistema de "sense-and-avoid" que permitirá aos zangões evitar obstáculos como aeronaves e edifícios, para não mencionar as pessoas e seus animais de estimação. Um alcance maior também faz parte do acordo, enquanto o MK30 também será capaz de voar com chuva leve - algo que aqueles de nós em partes mais frias do mundo ficarão felizes em ouvir.

Não que agora saibamos mais informações sobre quando ou mesmo se vamos receber pacotes de zangões no futuro. A Amazon diz que espera expandir o serviço de entrega de zangões para mais pessoas nos próximos meses e anos, no entanto.

Escrito por Oliver Haslam.