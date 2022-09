Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou uma atualização para seu modelo padrão Kindle. Ela também introduziu um novo Kindle Kids.

O novo Kindle Kindle Amazon de 6 polegadas vem com um display melhorado - ele recebe um impacto significativo de resolução para 300ppi. É também o dispositivo Kindle mais leve e compacto até agora e vem com uma porta USB-C para carregamento.

A vida útil da bateria também foi melhorada, com a Amazon afirmando que agora dura até seis semanas entre as cargas. E finalmente, o armazenamento foi duplicado para 16GB. Isto é capaz de abrigar milhares de livros eletrônicos e revistas.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Há uma luz frontal ajustável incorporada, enquanto o modo escuro também é suportado no novo dispositivo.

A nova versão Kindle Kids é a mesma nas especificações, mas vem com uma capa Kid friendly incluída. Ela inclui uma assinatura de um ano do Kindle Kids para acesso ilimitado a milhares de livros eletrônicos apropriados para a idade, além de uma garantia de dois anos sem preocupações, pela qual a Amazon a substituirá se quebrada.

"Com uma tela de alta resolução que fornece três vezes mais pixels do que nossa base anterior Kindle, carregamento USB-C, 16GB de armazenamento e luz frontal ajustável incorporada, o novo Kindle ultraleve é o mais recente exemplo de como continuamos a trazer recursos premium aos nossos dispositivos de nível básico para que ainda mais clientes possam desfrutar", disse o vice-presidente da Amazon Devices and Services, Kevin Keith.

"E desde que lançamos o Kindle Kids há três anos, as crianças já registraram quase três bilhões de minutos de leitura nos dispositivos Kindle". O novo Kindle Kids proporciona uma experiência de leitura ainda melhor para ajudar as crianças a se tornarem leitores para toda a vida".

Tanto o novo Amazon Kindle Kindle Kids quanto o Kindle Kids estão disponíveis para pré-encomenda nos EUA e no Reino Unido agora para remessa em outubro.

O Kindle Kindle da Amazon começa em $99,99 / £84,99 nas cores preta ou "denim". O Kindle Kids custa $119,99 / £104,99 para uma versão em preto, mas há uma escolha de desenhos de cobertura de baleia espacial, Unicorn Valley, e Ocean Explorer.

squirrel_widget_12855514

Escrito por Rik Henderson.