Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon está levando sua tecnologia de caixa de escaneamento de palma para 65 lojas Whole Foods na Califórnia.

É a maior expansão desta tecnologia até agora, que foi introduzida em 2020 como parte do sistema de pagamento One da Amazon.

A implantação já começou, com lojas Whole Foods em Santa Monica, Montana Avenue e Malibu aceitando pagamentos de palma agora mesmo.

Se um cliente quiser usar a nova tecnologia, pode registrar sua impressão de palma usando um quiosque na loja.

Eles precisarão fornecer detalhes do cartão, um número de telefone e concordar com os termos de serviço da Amazon antes de se inscreverem.

Uma vez tudo preparado, tudo o que eles precisam fazer é passar a mão sobre o scanner no checkout e o cartão registrado será cobrado - bem arrumado.

No interesse da segurança, a Amazon afirma que as imagens do scanner não são armazenadas localmente e, em vez disso, são criptografadas e enviadas para um servidor de nuvem dedicado da Amazon One.

Alguns locais da Whole Foods já testaram a tecnologia de escaneamento de palma, incluindo lojas em LA, Seattle, Nova York e Austin.

Também já estava disponível em algumas lojas selecionadas da Amazon Go e Fresh nos EUA.

Para a maioria de nós, a idéia de não ter que tirar sua carteira, ou telefone, para pagar parece bastante conveniente, mas alguns estão menos convencidos.

A Amazon coleta uma quantidade surpreendente de dados sobre seus clientes, e isto só está aumentando à medida que mais consumidores adotam produtos para casa inteligentes baseados em Anel e Alexa.

Compreensivelmente, os defensores da privacidade são céticos, mas para muitos outros, o futuro sem carteira é aliciante.

Escrito por Luke Baker.