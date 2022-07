Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou planos para começar a entregar pacotes via e-bike e a pé no Reino Unido, uma vez que o varejista pretende progredir em direção a suas metas climáticas.

A empresa abriu seu primeiro "centro de micromobilidade" em Hackney, Londres, com o objetivo de fazer mais de cinco milhões de entregas por ano na cidade e substituir milhares de entregas de furgões.

Em vez disso, os mensageiros serão vistos dirigindo pelo bairro nas bicicletas eletrônicas volumosas retratadas - com estes veículos de substituição, notadamente, capazes de pular a taxa de congestionamento da cidade e as taxas da Zona de Emissões Ultra Baixa.

Como a empresa detalha em seu próprio blog, ela também planeja abrir mais destes hubs no Reino Unido durante os próximos meses, somando às 1.000 vans elétricas de entrega já existentes em sua frota. No momento, porém, não se sabe onde ou quando exatamente esses hubs serão realmente lançados.

Curiosamente, também não é o primeiro exemplo que vimos da Amazon implementar e-bikes para substituir as entregas nas cidades. Em várias áreas da França e da Alemanha, a empresa utiliza e-bikes similares, ao mesmo tempo em que emprega e-scooters na Espanha e na Itália. Parece estar obtendo grande sucesso também, com cerca de 66% das entregas em Paris agora feitas via e-bikes, vans elétricas ou um courier a pé.

Com seu projeto Shipment Zero, a empresa espera entregar a metade de seus pacotes totais com emissões líquidas zero de carbono até 2030, bem como pretende executar suas operações inteiramente com energia renovável até 2025.

E, embora ainda haja muito trabalho a ser feito, a Amazon é certamente uma das principais forças no empurrão para se tornar verde.

No caso desta nova configuração de entrega, ela chega bem a tempo, também, com o Amazon Prime Day logo ao virar da esquina.

Escrito por Conor Allison.