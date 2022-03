Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon deve fechar a maioria de suas lojas físicas de varejo, anunciando que todas as 68 lojas físicas da Amazon Books, Amazon 4-Star e Amazon Pop Up no Reino Unido e nos EUA serão fechadas.

Conforme confirmado à Reuters , a gigante do comércio eletrônico agora deve concentrar todos os seus esforços de varejo no Amazon Go e Amazon Fresh , bem como em sua loja de moda, Amazon Style .

A Amazon Books foi uma das primeiras incursões da empresa em experiências de varejo pessoais, abrindo uma loja pela primeira vez em 2015 antes de expandir para 24 locais nos EUA. As lojas Amazon 4-Star vieram mais tarde, que, como o nome indica, apresentavam um catálogo com curadoria de produtos altamente cotados de sua loja online.

As lojas Pop Up, por sua vez, eram experiências de quiosques menores que frequentemente alternavam produtos e faziam parcerias com diferentes marcas. Curiosamente, eles também foram deixados de lado consideravelmente em 2019, quando a Amazon fechou 87 deles nos EUA para se concentrar mais em livros e lojas de 4 estrelas. Agora, eles estão sendo totalmente mortos.

De maneira semelhante à reorientação do Pop-Up em 2019, a notícia de que a Amazon está mudando novamente suas prioridades não é surpreendente; essas lojas sempre pareceram mais um exercício sobre até que ponto a marca Amazon pode se infiltrar em várias áreas da consciência do varejo, em vez de esforços sinceros para competir.

Também é possivelmente por isso que a Amazon não está descartando completamente os planos para lojas físicas. As mercearias e lojas de moda da empresa permanecem, por enquanto, e parecem provavelmente acabar sendo os experimentos que permanecem, em vez de deslizar.

Quanto aos locais de livros, 4 estrelas e pop-up, a Amazon ainda não estabeleceu o cronograma para seu fechamento total - embora a Reuters indique que isso varia de loja para loja.

Escrito por Conor Allison.