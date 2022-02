Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora o robô Astro da Amazon certamente tenha despertado muito interesse noprimeiro anúncio , muito pouco foi visto na natureza.

Os primeiros usuários que participaram do programa Day One Editions da Amazon agora têm as mãos no robô, de fato, alguns relatam que ele começou a ser enviado em novembro.

Apesar disso, quase não vimos fotos ou vídeos do Astro em ação. Agora, felizmente, Bob Rekita pegou seu telefone para nos dar mais um vislumbre da vida com um Astro.

O vídeo mostra Astro sendo ordenado a ir para "a toca" antes de sair com uma cerveja no porta-copos nas costas.

Não é mostrado, mas temos que presumir que um associado humano colocou a cerveja lá - já que Astro não tem braços.

Astro é então instruído a "encontrar Celeste" e pode ser visto inclinando a cabeça, ou tela, enquanto caça pela sala.

Eventualmente, Astro encontra seu alvo e "Oi Celeste" é exibido na tela quando chega para saciar sua sede.

Outro usuário, Matthew Nereim, compartilhou imagens, um vídeo e detalhes de sua experiência Astro com a Bloomberg .

Nereim pensa no Astro como seu próprio R2-D2 pessoal, e ele o segue pela casa agindo como um monitor inteligente Alexa portátil.

Ele, no entanto, notou alguns problemas como o Astro ficar confuso ao procurar sua base de carregamento e, obviamente, não ser capaz de lidar com escadas.

O Astro custa US $ 999 para os primeiros patrocinadores, mas tem um preço normal de US $ 1.449,99, Nereim considera que é um pouco alto. Ele pagou US$ 999 e, mesmo assim, acha que US$ 700 seria um preço melhor.

Se você está nos EUA e gosta de seu próprio robô pessoal, o Astro está disponível apenas para convidados como Day One Edition .

Escrito por Luke Baker.