(Pocket-lint) - A Amazon está prestes a lançar seus dois primeiros satélites protótipo para o Projeto Kuiper - mas apenas como parte de um teste.

A empresa - assim como a Starlink da SpaceX e outras ambiciosas firmas de tecnologia - está trabalhando em um projeto de internet via satélite. Sua versão, o Projeto Kuiper, consistirá eventualmente em mais de 3.000 satélites - todos montados em uma constelação de órbita baixa da Terra e transmitindo cobertura de internet banda larga de baixa latência.

O Projeto Kuiper pretende lançar seus dois primeiros satélites protótipo até o final de 2022 - ou até o quarto trimestre, especificamente. A Amazon até entrou com uma licença de lançamento de "Solicitação de Autorização Experimental " com a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos para dois protótipos: o KuiperSat-1 e o KuiperSat-2 .

Atualmente, os dois protótipos de satélites do Projeto Kuiper devem ser lançados por meio de um novo foguete, chamado RS1, feito pela startup da Califórnia ABL Space Systems.

O objetivo é fornecer às comunidades rurais e outras áreas serviços de internet. Starlink, a constelação de satélites de Internet de banda larga da SpaceX, tem o mesmo propósito; está enviando cerca de 12.000 para uma órbita baixa ao redor da Terra e, na verdade, lançou mais de 1.700. Ele ainda tem um programa beta para usuários.

A Amazon, portanto, tem muito que se atualizar. Seus dois primeiros protótipos irão operar a 366 milhas acima da Terra. Eles apresentam antenas, modems, energia e propulsão. No espaço, eles tentarão se conectar a quatro terminais de usuário de Kuiper e a uma estação terrestre no Texas que pode enviar e receber sinais de banda larga. Kuiper já concluiu alguns testes em terra com seus terminais, alegando atingir velocidades máximas de processamento de até 400 Mbps.

Para referência, o programa beta da Starlink afirma velocidades de download de até 100 Mbps e 200 Mbps.

É importante notar que alguns astrônomos têm reclamado recentemente que esses tipos de constelações de satélites podem atrapalhar as observações do céu noturno. Portanto, para ajudar a compensar isso, a Amazon disse que está "trabalhando com astrônomos e outros na indústria para reduzir a visibilidade dos satélites do Sistema Kuiper".

Está até incluindo um guarda-sol em um dos satélites protótipo para diminuir sua capacidade de refletir a luz do sol.