(Pocket-lint) - A Amazon anunciou hoje uma nova linha de dispositivos Ring, todos projetados para “tornar a vizinhança mais segura”.

Em primeiro lugar, a Amazon está abrindo a lista de convidados para a Ring Always Home Cam , que, caso você não conheça, é a câmera doméstica do drone voador que a empresa anunciou no início deste ano.

Em termos de novos produtos, a Amazon está anunciando o Ring Alarm Pro com Eero integrado. É um sistema de segurança residencial totalmente novo e possui detecção de alarme e movimento, Wi-Fi confiável com backups de internet 24 horas por dia, 7 dias por semana, e um “processador avançado” que habilita o Ring Edge.

Se você gostaria de tornar as coisas ainda mais seguras, você pode fazer backup de tudo com um cartão SD armazenado diretamente no dispositivo.

squirrel_widget_6109602

Ele está disponível hoje para pré-encomenda por $ 249,99.

Ao mesmo tempo, a empresa também tem como alvo a seção mais econômica do mercado, com uma nova campainha Blink de US $ 50 / £ 50. Ele pode ser usado sem fio ou sem fio com até dois anos de vida útil da bateria, caso você escolha o último, capturas 1080P e áudio bidirecional.

squirrel_widget_6109428

Paralelamente a tudo isso, a Amazon também está lançando o Ring Jobsite Security por US $ 399, que atua de forma semelhante aos outros sistemas de segurança doméstica da empresa, mas em um local de trabalho apropriado laranja brilhante e pode ser configurado com 4G, já que locais de trabalho ao ar livre podem não ter Wi-Fi acessível. Também é totalmente à prova dágua.

E, finalmente, a Amazon está anunciando um novo Ring Virtual Security Guard, um serviço de US $ 99 por mês que oferecerá membros de equipe dedicados para monitorar sua casa. Se um sensor de segurança for acionado, um representante pode acessar seu sistema doméstico e verificar se você está bem, apelidado de Resposta Rápida. Se você ou sua casa precisar de mais assistência, alguém estará a caminho para ajudar.