O Amazons Echo Show 15 foi projetado para ser montado em sua parede

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou hoje um novo Echo Show 15 em seu evento anual de hardware.

O dispositivo tem uma tela de 15,6 polegadas e uma câmera, e foi projetado para ser montado na parede ou apoiado semipermanentemente em um pedestal.

Paralelamente, a Amazon está criando novos widgets no estilo Alexa que os usuários podem personalizar em toda a nova tela expansiva, como notas adesivas, vídeo ao vivo picture-in-picture via Netflix, Prime ou Sling , clima e muito mais.

Ele suportará a reprodução de vídeo HD 1080p nativo e, quando você não estiver usando o dispositivo, o Echo 15 girará através de uma apresentação de slides de proteção de tela de todas as suas imagens favoritas. O dispositivo funciona tanto em retrato quanto em paisagem, mas com base em todas as imagens de marketing, fica claro que a Amazon espera que você o monte horizontalmente como uma televisão, em vez de um tablet vertical.

Seu design é semelhante ao da TV Frame da Samsung , que é fisicamente construída com uma moldura ao redor da tela, o que transforma a moldura tipicamente de alta tecnologia em um tapete de moldura de foto mais parecido com papel.

Talvez um dos recursos mais interessantes seja algo chamado Visual ID, onde o dispositivo pode ser treinado para reconhecer quem está na frente da tela e alternar o conteúdo mostrado especificamente para eles. Isso será ótimo para casas de família grandes com vários usuários. No entanto, o recurso é opcional, então se você estiver interessado em que sua família faça uso dele, você precisará se inscrever manualmente, em vez de ser algo que ocorre automaticamente.

O dispositivo está utilizando um novo chipset de quatro núcleos AZ2 feito pela Amazon, que deve ajudar a tornar a unidade mais ágil do que qualquer outra máquina da Amazon antes.

Também está sendo apresentado algo apelidado de detecção de som personalizada, para que você possa ensinar Alexa a aprender os sons de sua casa e reagir de acordo.

squirrel_widget_6109544

The Echo Show 15 será lançado nos Estados Unidos por US $ 249,99 ainda este ano.