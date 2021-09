A Amazon gostaria que você montasse uma tela Alexa na parede

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um novo relatório da Bloomberg hoje detalha informações sobre como a Amazon planeja expandir a linha de produtos Alexa ao longo do próximo ano.

Supostamente, há um punhado de novos dispositivos em desenvolvimento, como uma tela gigante Alexa de 15 polegadas que a empresa espera que você esteja disposto a montar na parede, uma barra de som de televisão Alexa com uma câmera embutida e até mesmo um robô autônomo que o seguirá pela sua casa pronto para receber todos os seus comandos.

Como acontece com todos os vazamentos de notícias confidenciais de produtos, não há garantia de que qualquer um desses dispositivos realmente chegue ao mercado - especialmente o robô com tecnologia Alexa - que, de acordo com o relatório, tem ceticismo interno na empresa por parte de membros da equipe tão importantes quanto o fundador da empresa, Jeff Bezos ele mesmo.

O dispositivo funcionaria de forma semelhante a um aspirador iRobot - que é capaz de rastrear facilmente caminhos adequados para caminhadas dentro de uma casa bagunçada - com a ideia de que sempre que você tiver uma pergunta ou comando para Alexa, seu robô assistente pessoal estará sempre atrás de você para ajudá-lo.

No entanto, com a empresa tão ávida por clientes que possuem diferentes dispositivos Alexa espalhados por todos os cômodos de sua casa, parece um pouco questionável quem realmente gostaria de ter uma dessas coisas seguindo você o dia todo. E, com um preço inicial de $ 1,000 + rumores para arrancar, a viabilidade de ver algo como este lançamento em breve parece rebuscado na melhor das hipóteses.

O produto real que a empresa espera lançar em um futuro próximo é o já mencionado display Alexa de 15 polegadas, onde a Amazon visualiza os clientes montando fisicamente o dispositivo em suas paredes como uma televisão em miniatura para que possam rapidamente puxar receitas, fazer chamadas de vídeo e mais.

Na mesma nota, a Bloomberg também relata que a empresa está perto de lançar uma barra de som de televisão da Amazon com uma câmera centralizada embutida para que as famílias possam fazer chamadas de vídeo sentadas em seus sofás transmitidos para a tela grande para que todos possam ver.

Aparentemente, a barra de som da Amazon foi marcada para lançamento em algum momento em 2021, mas devido à pandemia COVID-19, esses planos foram adiados até 2022, no mínimo.

Outro dia, o Pocket-lint cobriu uma série de novos dispositivos do Portal do Facebook, que são bastante semelhantes ao estilo de tela inteligente dos dispositivos conectados que a Amazon espera ansiosamente para lançar. Se você gostaria de saber mais sobre eles, clique aqui .