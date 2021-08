Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon discretamente lançou um novo produto doméstico inteligente. Não, não é outro alto-falante, monitor inteligente ou tomada de parede . É um dispensador de sabonete.

Chamado de Amazon Smart Soap Dispenser , ele é compatível com Alexa, custa US $ 55 e possui um temporizador de 20 segundos para garantir que a lavagem das mãos atenda aos padrões do CDC. O dispositivo dispensa sabão automaticamente à medida que um temporizador LED avança. Ele não tem um alto-falante ou microfone, mas você pode emparelhá-lo com um dispositivo Echo compatível que esteja a 30 pés do dispenser. A Amazon disse que você pode criar uma rotina Alexa e fazer seu Echo tocar músicas, piadas e muito mais quando você se lavar.

Amazon

O Amazon Smart Soap Dispenser funciona apenas com sabonete líquido para as mãos e tem capacidade para 12 onças. A bateria dura três meses com uma única carga.

Existem alguns outros modelos que você pode comprar que vêm com recargas de sabonetes de marca. Por exemplo, há um modelo de $ 72 da Sétima Geração , um modelo de $ 63 da Sra. Meyers Geranium Scent e um modelo de $ 61 Method Sea Minerals . A da Sétima Geração pode ser a mais cara, mas essa empresa, sediada em Vermont, é amiga do ambiente e conhecida por formular produtos não tóxicos à base de plantas aprovados pelo Grupo de Trabalho Ambiental.

Espera-se que o Smart Soap Dispenser da Amazon seja lançado em 4 de agosto de 2021, mas você pode encomendá-lo agora na Amazon US.