Alexa está pronta para fornecer todas as informações das Olimpíadas para a Equipe GB e Equipe Irlanda

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As Olimpíadas de Tóquio 2020 estão quase em andamento, depois de muita especulação e atraso. E Alexa está pronta e interessada. A Amazon preencheu Alexa com um monte de perguntas predefinidas que você pode fazer para obter rapidamente as informações de que precisa para as Olimpíadas. Concedido, é apenas para Team GB e Team Ireland, mas tudo bem, porque o que mais você precisa?

Existem perguntas específicas que irão reunir algumas informações coletadas anteriormente no dia. Estes são:

“Alexa, qual é a atualização das Olimpíadas?”

“Alexa, qual é a atualização para os Jogos Paralímpicos?”

“Alexa, qual é a atualização das Olimpíadas do Team GB?”

“Alexa, qual é a atualização das Olimpíadas da Team Ireland?”

“Alexa, qual é a atualização paraolímpica da Team Ireland?”

“Alexa, que país tem mais farinhas de ouro?”

“Alexa, qual é a contagem de medalhas do Team GB?”

“Alexa, qual é a contagem de medalhas do Team Ireland?”

“Alexa, quem é o atleta do dia?”

É muito legal ter uma atualização tão útil pronta para você todas as manhãs e evita que você tenha que procurá-la. É como um relato diário do que aconteceu no evento esportivo mais assistido do mundo. É especialmente bom ter a contagem de medalhas e resumos da ação disponíveis. Você só pode assistir às Olimpíadas de qualquer maneira.

Estranhamente, o atleta do dia será uma seleção aleatória, em vez de um que teve um desempenho excepcionalmente bom. Mas isso dá algumas dicas sobre as equipes como um todo. Você poderá obter informações detalhadas sobre o atleta, não apenas suas realizações específicas nessas Olimpíadas.

Alexa também se preparou para incluir todas as informações sobre os Jogos Paralímpicos, que ocorrerão posteriormente.

As atualizações dos jogos começarão na sexta-feira, 23 de julho, e continuarão até o fim em 8 de agosto. Depois, de 24 de agosto a 5 de setembro, você poderá obter as atualizações dos Jogos Paraolímpicos.