A era dos voos espaciais comerciais está aqui: Estamos abertos para a venda de ingressos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há um velho ditado no Reino Unido: você espera o dia todo por um ônibus e depois aparecem dois ao mesmo tempo. Com Richard Branson fazendo seu voo da Virgin Galactic em 11 de julho e Jeff Bezos com a Blue Origin em 20 de julho , uma janela para o espaço se abriu e simplesmente não existia antes.

Apropriadamente, a transmissão do vôo da Blue Origin pelo fundador da Amazon concluiu com a mensagem: "estamos abertos para a venda de passagens, envie-nos um e-mail astronauts@blueorigin.com, mal podemos esperar para levá-lo de volta ao espaço."

Você também pode registrar seu interesse na Virgin Galactic - na verdade, Elon Musk, o outro bilionário com um programa de foguetes espaciais, teria feito exatamente isso .

Basta pensar nisso: agora existem duas opções viáveis para ir para o espaço, com Elon Musk e Space X em breve.

O espaço, para muitos de nós, sempre foi matéria de fantasia. É onde se desenrolam nossas histórias favoritas, é o vasto desconhecido, uma fronteira a ser explorada, talvez conquistada, com tantos olhando para as estrelas e se perguntando o que está lá fora.

O espaço esteve, por muito tempo, em algum lugar que apenas os muito selecionados iriam. Para conseguir um assento em um voo da NASA envolvia tanto: você precisava ser capaz de cumprir uma função, você tinha um propósito naquele voo e provavelmente tinha um PhD nesse propósito, junto com 20 anos de experiência em voo e, provavelmente, aptidão sobre-humana e sem apêndice. Os astronautas têm sido nossos heróis, por tantos motivos, por tantos anos.

Agora tudo acabou. Essa barreira para tantas pessoas foi removida, já que o voo espacial não vem como parte de um programa apoiado pelo governo, mas como parte de um empreendimento comercial privado. Alimentada por Branson, Bezos e Musk, a nova barreira é o dinheiro.

Se você tem $ 250.000 extras, pode reservar um ingresso para a Virgin Galactic e ver o que está acontecendo com você.

Para aqueles que sonharam acordados com o espaço durante a infância, chegar realmente ao espaço está um passo mais perto. Embora os voos espaciais de Branson e Bezos possam ser considerados uma corrida espacial de bilionários - o papel do astronauta agora escalado como um vilão ao invés de um herói para alguns - temos testemunhado um pequeno pedaço da história.

Embora isso possa não ter o impacto do voo da Apollo 11 em direção à lua em 1969, há uma enorme importância no que aconteceu em julho de 2021. Um pequeno espaço aberto para os negócios.

Embora esses voos sejam incrivelmente caros para alguns, muitas pessoas podem se dar ao luxo de conseguir um assento em um desses voos. Pelo preço de um carro esportivo, você pode ir a um lugar onde pouquíssimas pessoas já estiveram - mesmo que por alguns minutos - por uma experiência que, desculpem o clichê, está totalmente fora deste mundo.