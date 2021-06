Você pode obter £ 10 de desconto esta semana ao comprar de pequenas empresas na Amazon UK

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Antes do Amazon Prime Day, você pode obter um desconto de £ 10 ao comprar de mais de 3.000.000 vendedores através da Amazon UK.

Banners nas páginas de detalhes do produto indicarão que o item é elegível para a promoção.

O problema é que você precisará resgatar os £ 10 do e-mail de confirmação do seu pedido em 21 ou 22 de junho, os dois dias de vendas do Amazon Prime.

Você terá que gastar pelo menos £ 10 para fechar o negócio, mas fora isso, não há gasto mínimo maior. Você pode comprar produtos sob a promoção antes do final de 20 de junho.

Como diz a Amazon UK, é importante observar que esta promoção só pode ser aplicada uma vez por membro Prime. Se você ainda não é um membro Prime, ainda pode ser elegível ao se inscrever durante esse período .

A oferta inclui produtos da Amazon Handmade e Amazon Launchpad.

Você pode se inscrever para um teste gratuito de 30 dias no Amazon Prime para aproveitar as ofertas do Prime Day. Você pode cancelar a qualquer momento, pois não há obrigação de continuar. Leia mais sobre os benefícios aqui .

Abaixo estão links rápidos diretos para as páginas de negócios:

Escrito por Dan Grabham.