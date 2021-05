Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está finalmente lançando o Sidewalk após anos de desenvolvimento e tem alguns grandes parceiros para dar o pontapé inicial.

Em 8 de junho de 2021, a Amazon ativará o suporte do Sidewalk para a maioria dos alto-falantes do Echo . Os produtos Ring, os rastreadores Tile Bluetooth e os bloqueios inteligentes da Level estarão entre outros parceiros iniciais. A Tile disse que começará a oferecer suporte ao Sidewalk em 14 de junho de 2021, permitindo-lhe aproveitar os dispositivos Echo como parte da rede da Tile.

Amazon Sidewalk é um protocolo sem fio de baixa largura de banda e longa distância desenvolvido para dispositivos de baixa potência, com o objetivo de permitir que eles se comuniquem melhor em longas distâncias. Bluetooth e Wi-Fi muitas vezes não oferecem alcance suficiente, enquanto 5G é complexo e requer muita energia. Amazon Sidewalk funciona em segundo plano. Ele permite que você se conecte e até mesmo rastreie dispositivos simples a até um quilômetro de distância. Na verdade, nos lembra da rede mesh e do crowdsourcing.

Existem dois tipos de dispositivos Sidewalk: Sidewalk Bridges e dispositivos habilitados para Sidewalk. As pontes Sidewalk fornecem conexões para dispositivos habilitados para o Sidewalk. Alguns dispositivos da Amazon, como Ring Floodlight Cams, funcionam como pontes, fornecendo conexões para dispositivos habilitados para Sidewalk.

A ideia é que a Sidewalk Bridge de alguém pode fornecer uma conexão segura ao dispositivo habilitado para Sidewalk de outra pessoa. Isso cria uma malha de dispositivos conectados que pode permitir que algo como uma câmera externa, que está fora do alcance do Wi-Fi, permaneça conectado e se comunique.

O Sidewalk usa uma combinação de “Bluetooth Low Energy (BLE), o espectro de 900 MHz e outras frequências” para permitir que os dispositivos se comuniquem sem Wi-Fi, de acordo com a Amazon. Os dispositivos Echo e Ring servirão como pontes na calçada. Quando o Tile se juntar ao Sidewalk, você poderá localizar seus rastreadores usando a rede da Amazon em conjunto com a rede Bluetooth existente do Tile. Você ainda será capaz de dizer qual dispositivo Echo está mais próximo de uma tag ausente.

O Sidewalk não é tão localizado ou tão poderoso quanto uma rede de banda ultralarga , que é o que os rastreadores AirTag da Apple usam , mas ainda parece útil.

Escrito por Maggie Tillman.