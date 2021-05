Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon lançou uma versão do Echo Wall Clock com um tema Disney para crianças nos Estados Unidos há alguns anos, e agora ele chegou ao Reino Unido.

Chamado de Echo Wall Clock Disney Mickey Mouse Edition, é basicamente o mesmo relógio conectado de antes - mas tem um grande e sorridente Mickey Mouse cujos braços giram em torno do mostrador do relógio para apontar as horas e os minutos. Fora isso, parece ser muito semelhante à versão original, completo com um anel de 60 LED que não apenas mostra a hora, mas também acende para temporizadores.

Ambas as versões do relógio de parede eco não têm alto-falantes, câmeras ou microfones. Por serem tão simples, são provavelmente o gadget doméstico inteligente mais "burro" que você poderia ter. Mas, por US $ 30 a US $ 50, você não está quebrando o banco e está obtendo algo que alivia o tédio de definir cronômetros constantemente todos os dias. Nós amamos o modelo original em nossa análise.

Embora a nova versão não seja exatamente nossa, achamos que as crianças podem adorar um relógio Mickey para seus quartos. Talvez até mesmo alguns adultos da Disney queiram pegar essa coisa como um presente para si mesmos ou para um ente querido nesta temporada de férias. Afinal, a Apple oferece um watchface do Mickey Mouse que algumas pessoas adoram. O único problema é que custa £ 49,99, incríveis £ 20 a mais do que o original.

Escrito por Maggie Tillman.