Amazon revela quando será o primeiro dia de 2021

(Pocket-lint) - Prime Day é a extravagância anual de economia da Amazon, mas nem sempre acontece no mesmo dia ou mesmo mês. Isso torna difícil prever quando o primeiro dia acontecerá de ano para ano, e 2021 não é exceção. No entanto, a Amazon acaba de nos dar uma pista importante.

A empresa anunciou durante sua teleconferência de resultados do primeiro trimestre que está movendo o Prime Day 2021 para o segundo trimestre. Mais especificamente, os executivos da Amazon disseram que o Prime Day chegará em junho. Ele também disse que a venda deste ano será um evento de dois dias: "Estamos entusiasmados em anunciar que realizaremos o evento de economia de dois dias durante o segundo trimestre", disse o CFO da Amazon, Brian Olsavsky, na teleconferência.

Infelizmente, Olsavsky ainda não forneceu uma data exata para junho. Ele, no entanto, explicou por que a Amazon realizou o primeiro dia em outubro do ano passado, em vez de julho, que é mais típico. Ele também explicou por que a empresa está descartando julho deste ano, dizendo que provavelmente será um grande mês de férias para os consumidores:

"Sobre o momento, no ano passado, tínhamos a intenção de realizar o Prime Day mais cedo. Nós - há uma série de fatores, as Olimpíadas, que ainda estão por aí este ano. Na verdade, em algumas - muitas áreas, julho é um grande mês de férias. Então, pode ser melhor ter - para clientes, vendedores e fornecedores experimentarem um período de tempo diferente. Experimentamos de outra forma, obviamente, em 2020, mudando para outubro, mas acreditamos que pode ser um melhor momento no final do segundo trimestre. É isso que estamos testando este ano. "

Para referência, nos últimos anos, a Amazon realizou Prime Day nas seguintes datas:

Quarta-feira, 15 de julho de 2015: com duração de 24 horas Terça-feira, 12 de julho de 2016: com duração de 24 horas Terça-feira, 11 de julho a 12 de julho de 2017: durou 30 horas Segunda-feira, 16 de julho a 17 de julho de 2018: durou 36 horas Segunda-feira, 15 de julho a 16 de julho de 2019: com duração de 48 horas Terça-feira, 13 de outubro a 14 de outubro de 2020: durou 48 horas

Portanto, com base nessas datas anteriores, se tivéssemos que adivinhar, o Prime Day 2021 poderia ser realizado na segunda-feira, 14 de junho, ou na terça-feira, 15 de junho. Avisaremos assim que a Amazon anunciar a data real. Enquanto isso, fique ligado em nosso hub de Prime Day para todos os detalhes mais recentes.

Escrito por Maggie Tillman.