A Amazon abre sua primeira loja sem caixa no Reino Unido - basta sair!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon abriu sua primeira loja no Reino Unido - na verdade, é a primeira em qualquer lugar fora dos EUA usando a tecnologia Just Walk Out que estreou em suas lojas Amazon Go , primeiro em sua cidade natal, Seattle e depois em outros lugares.

Em vez de Amazon Go, a loja no Reino Unido tem a marca Amazon Fresh, então achamos que podemos esperar que outras lojas usem esse nome - há rumores de que a Amazon pode lançar até 30 lojas no Reino Unido. A inauguração veio dias depois de nossas especulações sobre a localização da primeira loja no Reino Unido .

A loja está localizada em Ealing, West London (59 The Broadway, Ealing, London, W5 5JN se você quiser ir junto) e, de acordo com a Amazon, tem 2.500 pés quadrados de espaço comercial.

As lojas Amazon Go usam a tecnologia chamada "Just Walk Out", o que essencialmente significa que não há caixas ou caixas. Você entra, escaneia o aplicativo Amazon no portão (que está, obviamente, vinculado à sua conta Amazon), faz suas compras e simplesmente sai. Você receberá um e-mail com o recibo de suas compras.

A loja é basicamente uma loja de conveniência - pense no Tesco Metro. Alguns nos Estados Unidos fazem mais comida de conveniência e café (Amazon Go) em vez de uma loja mais geral (Amazon Fresh) e isso parece estar na última categoria, principalmente por causa do nome.

É oferecida comida quente que "é reabastecida regularmente e servida em um armário aquecido para levar, de modo que a comida está quente e não há necessidade de fazer fila".

Visitamos a loja Amazon Go original na cidade natal da Amazon, Seattle, e podemos confirmar que é uma experiência notável. Existem mais de 25 lojas desse tipo nos Estados Unidos e há muito que se diz que a Amazon está abrindo uma no Reino Unido.

Esta loja Amazon Fresh também está vendendo produtos de marca própria chamados (um tanto não original) de pela Amazon. A Amazon trabalha com a Morrisons para seus produtos de entrega Amazon Fresh e estimamos que é provável que os produtos dessa marca também sejam originários de Morrisons.

Esta marca inclui carnes, aves e peixes, bem como laticínios, frutas e vegetais, padaria, refeições preparadas na hora e itens essenciais para o dia a dia. Coincidentemente, esta loja também venderá utensílios domésticos, revistas, flores, dispositivos da Amazon e muito mais.

Então, sim, você poderá colocar um Echo Dot em sua cesta ao lado de um pão.

Escrito por Dan Grabham.