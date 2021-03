A primeira loja Amazon Go sediada no Reino Unido será revelada esta semana

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De acordo com várias fontes, a Amazon está prestes a revelar sua primeira loja Amazon Go no Reino Unido esta semana. A loja parece estar localizada na Broadway em Ealing, no oeste de Londres, e costumava ser uma loja da Monsoon.

Documentos de planejamento mostram que a Amazon solicitou permissão para colocar sinalização em novembro.

Visitamos a loja Amazon Go original na cidade natal da Amazon, Seattle, e podemos confirmar que é uma experiência notável. Existem mais de 25 dessas lojas nos Estados Unidos e há muito que se diz que a Amazon está abrindo uma no Reino Unido.

No final de 2018, foi sugerido que a Amazon tinha se instalado em um local em Oxford Circus, em Londres. Um relatório subsequente de 2019 pela publicação comercial The Grocer sugeriu que um local foi confirmado, mas não um local.

Outro relatório de um ano atrás sugeriu que a primeira loja do Reino Unido seria no local de uma velha livraria em Notting Hill, Londres, perto da estação de metrô Notting Hill Gate.

O último relatório apareceu no Mail on Sunday, sugerindo que a Amazon estava planejando até 30 lojas no Reino Unido e o estava fazendo em parceria com a Morrisons. A Amazon já trabalha com a Morrisons para fornecer o Amazon Fresh no Reino Unido.

Como a Forbes aponta , a incursão da Amazon na entrega de alimentos no Reino Unido tem sido relativamente lenta para decolar - ela tem cerca de 3% do mercado de acordo com a Mintel - mas está fazendo negócios sérios em categorias selecionadas. As vendas de álcool mais do que dobraram em 2020, de acordo com a Profitero, enquanto outras categorias tradicionais como beleza, saúde e cuidados pessoais também estão indo bem.

As lojas Amazon Go usam a tecnologia chamada "Just Walk Out", o que essencialmente significa que não há caixas ou caixas. Você entra, escaneia o aplicativo Amazon Go no portão (que está, obviamente, vinculado à sua conta Amazon), faz suas compras e simplesmente sai. Posteriormente, você receberá um recibo de compra por e-mail.

Os grandes varejistas de alimentos do Reino Unido também têm testado novas tecnologias para evitar a finalização da compra, incluindo o teste da Sainsbury de uma loja sem caixa em 2018.

Escrito por Dan Grabham.