Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está lançando sua própria versão do Kickstarter ou Indiegogo. É para produtos conceituais que ela planeja produzir, desde que um número suficiente de pessoas faça o pedido antecipado dos conceitos. Chamado Build It, é na verdade uma extensão da iniciativa das edições do primeiro dia da empresa.

Alguns anos atrás, a Amazon lançou o Day One Editions, um programa projetado para oferecer hardware antigo, como Echo Frames , que pode não estar pronto ou adequado para um lançamento global. Agora, a Amazon está oferecendo o Build It, uma nova maneira de avaliar o interesse do consumidor nos conceitos que deseja construir.

De acordo com a Amazon, se um conceito atingir sua meta de pré-encomenda em 30 dias, ele o construirá. Os apoiadores serão os primeiros a colocar as mãos no conceito. Você só será cobrado se e quando o produto for enviado. Se a meta de pré-encomenda não for atingida, o produto não será fabricado e você não será cobrado.

Por um período limitado, você receberá um preço bloqueado especial ao fazer o pedido antecipado. Esta promoção estará disponível por 30 dias.

A Amazon lançou o Build It em 17 de fevereiro de 2021. No lançamento, está oferecendo três dispositivos habilitados para Alexa que você pode encomendar: uma impressora de notas adesivas inteligente, uma balança de nutrição inteligente e um relógio cuco inteligente. Se cada um deles atingir suas metas de pré-venda, a Amazon criará todos eles.

Custo: preço especial de $ 89,99 (a promoção expira em 19 de março de 2021)

preço especial de $ 89,99 (a promoção expira em 19 de março de 2021) Frete estimado: entre julho de 2021 e setembro de 2021

entre julho de 2021 e setembro de 2021 Prazo: Este item só será construído se a meta for atingida até 19 Março de 2021

Onde encomendar: Amazon US

Esta impressora de notas adesivas inteligente imprime suas listas de compras, listas de tarefas, lembretes e eventos do calendário. Ele usa tecnologia térmica, então nunca precisa de tinta ou toner, e a Amazon disse que os rolos de papel são fáceis de recarregar. Tudo que você precisa fazer é pedir a Alexa para imprimir algo - até mesmo quebra-cabeças - para começar.

Custo: preço especial de $ 34,99 (a promoção expira em 19 de março de 2021)

preço especial de $ 34,99 (a promoção expira em 19 de março de 2021) Frete estimado: entre julho de 2021 e setembro de 2021

entre julho de 2021 e setembro de 2021 Prazo: Este item só será construído se a meta for atingida até 19 Março de 2021

Onde encomendar: Amazon US

Esta balança inteligente combina com um Echo Show para exibir informações nutricionais para "milhares de ingredientes e alimentos com base no peso". Para começar, basta dizer: “Alexa, pergunte ao Smart Scale quanto açúcar tem essas laranjas” ou “Alexa, peça ao Smart Scale para pesar 200 calorias de framboesas”.

Custo: preço especial de $ 79,99 (a promoção expira em 19 de março de 2021)

preço especial de $ 79,99 (a promoção expira em 19 de março de 2021) Frete estimado: entre julho de 2021 e setembro de 2021

entre julho de 2021 e setembro de 2021 Prazo: Este item só será construído se a meta for atingida até 19 Março de 2021

Onde encomendar: Amazon US

Este relógio cuco funciona com Alexa e possui 60 LEDs, um pássaro cuco mecânico pop-out e alto-falantes embutidos para temporizadores e alarmes. Ele pode ser montado em uma parede ou prateleira e é configurável para som e movimento em determinados momentos. Para começar, basta dizer "Alexa, defina um cronômetro de 10 minutos".

É fácil: visite a página de listagem do conceito na Amazon. Você verá uma barra de progresso e uma porcentagem revelando se a meta foi atingida.

Atualmente, os conceitos de Build It parecem limitados aos EUA. Atualizaremos este guia quando soubermos mais sobre a disponibilidade internacional.

Confira a postagem do blog da Amazon para mais detalhes. Também temos este guia nas edições do primeiro dia.

Escrito por Maggie Tillman.