Tecnologia Just Walk Out da Amazon lançada nas lojas do aeroporto de Hudson

(Pocket-lint) - A tecnologia inovadora Just Walk Out da Amazon - que permite aos clientes simplesmente pegar coisas de uma prateleira, colocá-las na cesta e depois sair - está sendo implementada para terceiros a partir do primeiro trimestre deste ano.

A primeira empresa terceirizada a assumir essa tecnologia é a Hudson, que a implementará em suas lojas de conveniência em aeroportos. A primeira será a loja Hudson Nonstop no aeroporto de Dallas Love Field em algum momento do primeiro trimestre deste ano.

Obviamente, a grande atração da tecnologia Just Walk Out é que ela elimina a necessidade de ficar em uma fila esperando o check-out.

Ao entrar na loja, você lê um código QR em um aplicativo Amazon Go gratuito, pega o que deseja das prateleiras e sai. Você será cobrado pelos itens removidos assim que sair.

Com tantas lojas querendo eliminar o contato desnecessário entre muitas pessoas no momento, é uma tecnologia que tem muitos benefícios. Não é mais apenas uma economia de tempo.

Quando testamos a tecnologia na loja Amazon Go original de Seattle, ficamos surpresos com o quão bem ela funcionou. Mesmo ao ponto de não ser enganado por nossa indecisão.

O que queremos dizer com isso é que, se você tirar algo da prateleira e colocá-lo de volta porque mudou de ideia, você não será cobrado. Nenhum medo de mini-bar de hotel aqui.

A Hudson disse em seu comunicado à imprensa que, embora o aeroporto de Dallas seja o primeiro, novas implementações continuarão para outros locais no final do ano.

Tem mais de 1.000 lojas em operação atualmente, então há muito espaço para expansão se a implementação inicial em Dallas for um grande sucesso.

Escrito por Cam Bunton.