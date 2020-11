Amazon lança óculos inteligentes Echo Frames aprimorados por US $ 250

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou uma versão aprimorada de seus óculos inteligentes Echo Frames, atualizando-os com melhor som, bateria com maior duração e cores adicionais. Os novos Echo Frames também estão finalmente disponíveis.

Amazon revelou Echo Frames em 2018 como um par de óculos inteligentes habilitados para Alexa de $ 180 . Eles eram um produto " Day One Edition " apenas para convidados. Mas, agora, eles estão totalmente realizados e podem ser adquiridos diretamente na Amazon, sem a necessidade de convite. O modelo de segunda geração custará US $ 249,99 - um salto de preço de US $ 70. Os proprietários de Echo Frames existentes da Day One Edition podem atualizar para o novo modelo por US $ 70.

Os novos Echo Frames basicamente emparelham com um telefone iOS ou Android, conectam-se ao aplicativo Alexa e podem aproveitar os recursos de assistente inteligente da Amazon, bem como os Amazon Echo Buds. Eles se parecem com o antigo par de Echo Frames e vêm em preto, bem como novas cores de azul ou tartaruga. A Amazon também está fazendo parceria com a LensCrafters para que você possa obter lentes de prescrição para acompanhá-los.

A Amazon disse que os novos Echo Frames estão disponíveis para encomenda e serão lançados em 10 de dezembro de 2020 nos Estados Unidos. Para ver como eles se comparam às dezenas de outros dispositivos habilitados para Alexa que a própria Amazon vende, verifique nosso guia aqui.

Escrito por Maggie Tillman.