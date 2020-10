Amazon UK revela ofertas antecipadas da Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Agora que o Amazon Prime Day já foi e se foi, a atenção se volta para a Black Friday para quem busca negócios.

E hoje a Amazon revelou seus primeiros negócios da Black Friday e a casa diz que haverá negócios todos os dias durante as próximas semanas.

É claro que muitos outros varejistas também embarcarão no trem de ofertas e traremos a você os detalhes dessas vendas quando acontecerem - além de apontar as melhores ofertas individuais em tecnologia e gadgets nos próximos dias e semanas .

A Amazon UK está prometendo "negócios dignos da Black Friday nas categorias mais presentáveis" nos próximos dias "de pequenas empresas e marcas importantes, incluindo brinquedos, moda,

eletrônicos, casa, cozinha, beleza e muito mais. "

Você também pode ver as últimas ofertas no aplicativo da Amazon ou perguntando "Alexa, quais são as minhas ofertas?".

A Amazon afirma que terá mais de um milhão de negócios disponíveis em todo o mundo até o Natal. O varejista também introduziu uma janela de devolução estendida - a maioria das coisas compradas até o final do ano podem ser devolvidas até 31 de janeiro.

Também apresentaremos as melhores ofertas da Black Friday em qualquer lugar em nossas páginas dedicadas.

Escrito por Dan Grabham.