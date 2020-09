Amazon One usa sua palma para pagamentos sem contato

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou um sistema de pagamento sem contato que não precisa de cartão nem telefone. Em vez disso, o Amazon One pode ler sua palma para permitir pagamentos.

Também capaz de ser usada para entrada sem ingressos em estádios, resgatando ofertas de cartões de fidelidade ou até mesmo como uma substituição para leitores de crachás de segurança no local de trabalho, a tecnologia será instalada primeiro em algumas lojas Amazon Go . Ele será adicionado no portão de entrada para permitir que os clientes digitalizem como parte de sua experiência de compra sem caixa.

O registro no Amazon One é simples - você insere seu cartão de crédito no leitor e passa a palma da mão sobre o dispositivo. Ele solicitará que você associe esse cartão à sua impressão palmar exclusiva.

Você pode se registrar com um ou dois palm - no caso de haver um leitor em qualquer um dos lados. Uma vez cadastrado, você só precisa passar a palma da mão sobre o leitor novamente sempre que visitar a loja.

Você nem mesmo precisa de uma conta da Amazon para usar o Amazon One, pois ele se vincula ao seu banco ou cartão de crédito.

A Amazon também oferecerá a tecnologia a terceiros. Estádios, por exemplo, podem agilizar a entrada no sistema, por exemplo, ao invés de exigir a leitura dos ingressos.

Claro, isso será mais para quando a pandemia acabar e os participantes de eventos esportivos e similares estiverem autorizados a retornar.

"Estamos entusiasmados em ver o Amazon One em mais ambientes de varejo e em discussões ativas com vários clientes em potencial, mas, além disso, teremos que pedir que você fique ligado", disse a Amazon em seu próprio blog.

Escrito por Rik Henderson.