Amazon Prime Day 2020: Aqui está uma prévia das ofertas de amanhã

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Amazon Prime Day 2020 acontecerá esta semana de 13 a 14 de outubro nos EUA e no Reino Unido. É aí que você poderá economizar em uma grande variedade de produtos em todo o varejista. É apenas para membros do Amazon Prime, é claro, mas você sempre pode obter uma avaliação gratuita e cancelá-la depois.

squirrel_widget_157589

Atualização: Amazon UK acaba de lançar suas primeiras ofertas do Prime Day, incluindo descontos em dispositivos Echo e Kindle .

Além disso, aqui está uma prévia de outras ofertas no Reino Unido que estarão disponíveis amanhã:

Para outras ofertas do dia, você precisará acessar essas páginas importantes nos sites da Amazon nos EUA e no Reino Unido.

Também teremos todas as últimas ofertas do Prime Day em nossas páginas selecionadas aqui mesmo no Pocket-lint - marque essas páginas com antecedência para a Amazon US e Amazon UK .

Nós sabíamos que o Prime Day seria adiado até esta parte do ano, é claro, e por razões óbvias - a Amazon estava ocupada garantindo que suas redes de distribuição pudessem priorizar os itens essenciais.

Como sempre, algumas das melhores ofertas no Amazon Prime Day serão em dispositivos da Amazon, mas também haverá pilhas de ofertas principais em todas as principais categorias de produtos, como TV, laptops, casa inteligente, fitness, câmeras, jogos (incluindo consoles) e muito mais.

A Amazon afirma que as marcas apresentadas incluem Philips, Toshiba, Nescafe, Lego, Nintendo, Shark, Samsung, Under Armour, Sony, Le Creuset e muito mais

Você também pode perguntar a um dispositivo habilitado para Alexa, como um Amazon Echo ou Amazon Dot, "Alexa, quais são seus negócios?", E você será informado sobre os negócios do Prime Day.

Prime Day contará com mais de um milhão de negócios globalmente durante o evento de dois dias.

Para obter ofertas do Amazon Prime Day, você precisa ser um membro Prime. Se não estiver, está na hora de se inscrever - custa £ 79 por ano (ou £ 7,99 por mês , se você não puder esticar o pagamento único).

Escrito por Dan Grabham.