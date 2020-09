Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon confirmou que o Prime Day 2020 começa no próximo mês. Começa terça-feira, 13 de outubro às 12h PT e termina a 14 de outubro às 23h59 PT.

A Pocket-lint planeja cobrir a venda arredondando as melhores ofertas em todas as categorias de tecnologia, tanto para a Amazon US quanto para a Amazon UK. Veja nossos guias abaixo. Você pode esperar ofertas em brinquedos, TVs, eletrônicos, cozinha, casa e dispositivos próprios da Amazon. Haverá até negócios iniciais. Por exemplo, de 28 de setembro a 12 de outubro, a Amazon disse que oferecerá um crédito de US $ 10 para usar no primeiro dia, quando os membros gastarem US $ 10 em itens vendidos por pequenas empresas selecionadas na Amazon.

Também a partir de segunda-feira, a Amazon disse que você pode obter dois dispositivos Echo Dot por US $ 39,98. E, a partir de 6 de outubro, você pode adquirir a TV Smart HD Fire da Toshiba de 32 polegadas por $ 119,99, economize $ 40 no Echo Show 5 e muito mais. Confira o comunicado de imprensa do Prime Day 2020 da Amazon para obter detalhes. Ou simplesmente vá para o hub oficial do Prime Day nos EUA.

Os assinantes principais nos seguintes países poderão aproveitar as vantagens das primeiras ofertas e participar do evento de venda de dois dias: EUA, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Cingapura, Holanda, México, Luxemburgo, Japão, Itália, Alemanha, França, China, Canadá, Bélgica, Áustria, Austrália, Turquia e Brasil.

Qualquer pessoa pode se inscrever no Prime ou iniciar um teste gratuito de 30 dias.

Escrito por Maggie Tillman.