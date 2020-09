O robô de entrega Scout da Amazon chegará ao Reino Unido e à Europa em breve?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está montando uma nova equipe para desenvolver o Amazon Scout em Cambridge, no Reino Unido, com o objetivo de desenvolver ainda mais seu robô de entrega autônomo.

O Amazon Scout tem feito entregas em quatro estados dos EUA até agora. Mas o movimento para desenvolver o Amazon Scout no Reino Unido é interessante porque sinaliza claramente a ambição de levá-lo a outros países em um futuro próximo.

A equipe Scout baseada em Cambridge ficará baseada em seu Centro de Desenvolvimento existente e a Amazon está contratando engenheiros de desenvolvimento de software. A Amazon diz que isso permitirá que desenvolva ainda mais as capacidades do Scout para que possa contornar com segurança animais de estimação, pedestres e outros obstáculos como lixeiras e placas. Obviamente, eles podem ser bem diferentes dependendo do país envolvido.

O Cambridge Development Center já trabalha com algumas tecnologias autônomas - pesquisando a tecnologia de drones Prime Air, por exemplo - além de adicionar inteligência para Alexa.

Scouts seguem autonomamente uma rota de entrega. Fazer entregas nas ruas largas dos EUA é uma coisa, mas fazer entregas autônomas em ruas menores no Reino Unido e na Europa é outra bem diferente.

O gigante do varejo claramente vê a entrega autônoma como uma solução de longo prazo para as despesas da última milha de entrega - a etapa final da entrega de um item em sua casa é a mais cara de cumprir.

Escrito por Dan Grabham.