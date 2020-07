Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Houve um grande ponto de interrogação pairando sobre o Amazon Prime Day 2020, mas parece que a Amazon está realizando uma venda de verão, oferecendo vários descontos em sua área de tecnologia e outras.

Não sabemos por quanto tempo essas transações vão durar, mas esperamos ver muitos descontos contínuos nos próximos dias.

Já estamos vendo até 20% de desconto nos dispositivos Garmin, o que significa que você pode pegar o Forerunner 45 por apenas £ 116 ou o Garmin Venu por £ 244 - os melhores preços que vimos nessas versões recentes da Garmin.

Também existem alguns bons negócios em telefones, com o Redmi Note 9 Pro recebendo um desconto saudável para £ 189 , o mais barato que vimos neste telefone na Amazon.

Se você esperava uma TV nova, há descontos nos modelos da série 6000 da Philips, o que significa que você pode adquirir uma TV HDR 4K de 55 polegadas com Ambilight por US $ 459 , um ótimo preço para esta televisão e também descontos em outros tamanhos também.

Traremos a você as melhores ofertas que encontramos - temos a sensação de que isso é como o Prime Day, mas sem o Prime Day. Você pode esperar a combinação de ofertas Lightning Deals e Deal of the Day - por isso, se você estava esperando para comprar a última versão da tecnologia, talvez essa seja a semana para fazer isso.