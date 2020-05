Amazon Prime Day 2020 pode ser adiado para setembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon pode estar planejando mudar seu popular evento de compras no meio do ano, Prime Day, para o final do ano, de acordo com relatórios recentes.

O evento Prime Day normalmente acontece em julho, proporcionando à Amazon a oportunidade de revitalizar os gastos no meio do ano, fora do enorme evento da Black Friday em novembro.

O Wall Street Journal relata que a Amazon vai adiar isso para setembro de 2020. Pensa-se que a medida foi projetada para evitar o conflito de mercadorias não essenciais serem enviadas para armazéns, o que foi um foco durante a pandemia global. Relatórios anteriores sugeriram que a mudança seria para agosto.

A realização do evento no final do ano deve dar a muitos a chance de se recuperar e reabastecer sem aumentar a pressão de um sistema já ocupado.

Para o cliente, isso pode significar que você precisa esperar um pouco mais antes das grandes vendas no meio do ano e, embora haja descontos regulares em dispositivos como os modelos Fire TV Stick ou Echo , muitas vezes as maiores economias ocorrem no primeiro dia ou na sexta-feira negra. .

A mudança pode significar que alguns vendedores estão esperando mais tempo para trocar de dispositivo, mas, ao mesmo tempo, com muitas pessoas atingidas por pedidos de abrigo em casa, aumento do desemprego e alguma incerteza no mercado de trabalho, levando o evento ao final do ano, dá a chance para as economias locais se estabelecerem e, esperançosamente, alguma normalidade para retornar.

A Amazon geralmente mantém a data do Prime Day um segredo bem guardado, muitas vezes não anunciado até algumas semanas antes do início das vendas.

Convidamos a Amazon a comentar esta história e será atualizada se receber uma resposta.