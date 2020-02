Amazon Go foi expandido para um supermercado em tamanho real

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As lojas sem caixa da Amazon Go existem há alguns anos, mas em áreas limitadas dos EUA e como lojas de conveniência menores.

Agora, porém, a Amazon lançou seu primeiro supermercado da marca Amazon chamado Go Grocery. Como algumas outras lojas Amazon Go, está localizada na cidade natal de Seattle, na Amazon. Poderia ser este um teste para uma distribuição internacional maior do Amazon Go?

A loja é semelhante ao Amazon Go, mas há muitos mantimentos que foram originários da rede de supermercados Whole Foods, que a Amazon também possui.

Há algum tempo circulam rumores de que a Amazon também abrirá uma loja Amazon Go fora dos EUA e provavelmente em Londres, onde supostamente encontrou um local. No entanto, agora faz um ano desde que as notícias foram divulgadas sem nenhum sinal da própria loja.

Mais uma vez, a nova loja aproveita as câmeras aéreas da Amazon para rastrear itens à medida que são recolhidos, removidos ou substituídos nas prateleiras. Os funcionários da nova loja precisam interagir com você se você deseja comprar álcool, pois eles precisam verificar seu ID.

E sim, você pode simplesmente sair - será cobrado apenas pelos itens que você levou com você. É uma tecnologia incrivelmente inteligente e, como dissemos em nosso artigo sobre a tecnologia, ela realmente surpreende você na primeira vez que você vai lá.

Sabemos que a Tesco também planeja lançar lojas sem caixa no Reino Unido.