Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O CEO da Amazon, Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, tem sido frequentemente criticado por não pagar impostos suficientes e por não doar dinheiro suficiente . Ele parece estar tentando fazer melhor anunciando um compromisso de US $ 10 bilhões para combater as mudanças climáticas por meio de um fundo chamado Bezos Earth Fund.

Por meio de um post no Instagram , Bezos disse que o dinheiro será destinado a "cientistas, ativistas, ONGs" e qualquer esforço que "ofereça uma possibilidade real de ajudar a preservar e proteger o mundo natural". Vários relatórios esclareceram que Bezos está focado em doações de caridade e as primeiras doações serão emitidas neste verão. Não está claro como se aplicaria. Também não está claro o quão rápido o dinheiro será gasto.

Além do que Bezos compartilhou no Instagram, pouco se sabe.

É importante ter em mente que o patrimônio líquido de Bezos é de cerca de US $ 130 bilhões, e houve muita conversa durante o ciclo eleitoral de 2020 nos EUA sobre fazer o multibilionário pagar sua parcela justa de impostos. Como observou a CNBC, Bezos teria pago US $ 6 bilhões em impostos em 2019, segundo o plano tributário da senadora Elizabeth Warren . Por outro lado, segundo o plano do senador Bernie Sanders , ele pagaria US $ 9 bilhões em impostos.

Portanto, se uma dessas propostas fosse adotada, o valor que Bezos pagaria em impostos sobre a riqueza em um ano ou dois poderia ser igual a todo o Fundo da Terra.

Ambos os senadores estão concorrendo à nomeação do Partido Democrata e são apenas dois dos muitos políticos que começam a discutir se o enfrentamento de problemas de larga escala, como mudança climática, assistência médica, dívida estudantil e o custo da educação, poderia ser possível simplesmente mediante a tributação do imposto de renda. rico.

Talvez o interesse recente de Bezos em doar seja uma maneira de ele impedir tal conversa.

De qualquer forma, US $ 10 bilhões certamente não são nada para espiar, e esperamos que sejam gastos rapidamente e ajudem a resolver a crise das mudanças climáticas.