O Amazon Prime Day 2020 está chegando ao Reino Unido e EUA "no final do ano", Índia em agosto

Era óbvio que o Amazon Prime Day 2020 havia atrasado, mas nos perguntamos se ele havia sido cancelado completamente. Agora temos a confirmação da Amazon de que realizará o Prime Day "ainda este ano" globalmente, incluindo EUA e Reino Unido.

Isso com exceção da Índia, que terá seu primeiro dia de 6 a 7 de agosto, então fique de olho em mais notícias sobre isso em breve.

Como a Amazon provavelmente não gostaria que o Prime Day interferisse na temporada de compras de presentes e na Black Friday , espere que o evento ocorra mais cedo ou mais tarde - anteciparíamos o início de setembro.

Para as ofertas do dia, você precisará acessar essas páginas-chave nos sites da Amazon nos EUA e no Reino Unido.

Como sempre, algumas das melhores ofertas no Amazon Prime Day estão em dispositivos Amazon, mas sem dúvida haverá pilhas de ofertas excelentes em todas as principais categorias de produtos, como TV, laptops, casa inteligente, fitness, câmeras, jogos (incluindo consoles) e muito mais.

Também teremos todas as ofertas mais recentes do Prime Day em nossas páginas selecionadas aqui no Pocket-lint - adicione essas páginas aos favoritos com antecedência para a Amazon US e a Amazon UK .

Você também pode solicitar um dispositivo habilitado para Alexa, como Amazon Echo ou Amazon Dot, "Alexa, quais são as suas ofertas?", E você ficará sabendo de muitas ofertas do Dia Principal. Tente perguntar ao Alexa agora.

Para obter ofertas do Amazon Prime Day, você precisa ser um membro do Prime. Caso contrário, é hora de você se inscrever - custa 79 libras por ano (ou 7,99 libras por mês , se você não puder pagar o pagamento único).