Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Instant Pot é sinônimo de Black Friday, já que a Amazon sempre dá grandes descontos nos EUA. Agora a mania do Instant Pot está se espalhando pelo Reino Unido, já que aAmazon reduziu o preço do Instant Pot Duo 80 8L para £ 79,99 - o que representa uma economia de £ 20 neste acordo antecipado da Black Friday.

A Instant Pot Duo é uma panela de pressão de superfície um pouco mais inteligente do que as antigas. Você não precisa ajustar a temperatura para manter a pressão ou ouvir o barulho, como fazia com as panelas de pressão do fogão que eram populares na década de 1980. A pressão é gerenciada pelo Instant Pot automaticamente.

É mais do que uma panela de pressão, porque também é uma panela elétrica, vapor, panela elétrica de arroz, fabricante de iogurte - ela vai usar seus talentos para muitas tarefas culinárias - e não há falta de receitas Instant Pot disponíveis online. Ele pode acelerar o cozimento usando pressão ou desacelerar o cozimento de guisados e pratos de carne derretida na boca - além de oferecer um temporizador de 24 horas.

Este modelo tem capacidade para 8 litros, 13 programas diferentes e inclui uma gama completa de acessórios. Não temos ideia de quanto tempo este Instant Pot será descontado.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Chris Hall.