Amazon Kindle: Uma breve história de 10 anos do Kindle original ao novo Kindle Oasis

O Amazon Kindle foi lançado com um objetivo real: trazer livros para as pessoas. O Kindle nunca foi projetado para competir com tablets, e seguir esse princípio permitiu que o Kindle evoluísse até os dias atuais e se destacasse em sua tarefa.

O Kindle permaneceu um dos nossos dispositivos favoritos. Onde tablets, telefones, PCs e TVs viram mudanças radicais, a tecnologia e as funções do Kindle permaneceram fiéis às tarefas, mas evoluindo no ritmo da tecnologia.

O Kindle fornece acesso a livros digitais e fornece o melhor método para lê-los, e esse é o princípio que guia o Kindle. É sobre ler, ler e ler. É uma ferramenta para um único trabalho, não para muitos (existe o Kindle Fire para isso, que estamos ignorando aqui).

Estivemos examinando os arquivos da história do Kindle, desde o leitor de ebook original da Amazon, até o seu novo e premium Oasis , para escolher as etapas importantes da jornada do Kindle.

Lançado em novembro de 2007, o Amazon Kindle foi exibido na revista NewsWeek. Foi lançado no site Amazon.com em 19 de novembro e esgotado em poucas horas e foi imediatamente apelidado de "o iPod da leitura".

O Kindle original lançado com uma tela E Ink de 6 polegadas, oferecia uma conexão sem fio gratuita pela rede EV-DO da Sprint, no novo Whispernet anunciado pela Amazon.

No entanto, como não havia controle por toque, o Kindle ofereceu um teclado completo, botões de navegação e um design peculiar em forma de cunha, com o objetivo de torná-lo melhor. Ele também oferece um soquete para alto-falante e fone de ouvido e armazenamento expansível para cartão SD.

Como a navegação na página era difícil, apresentava uma segunda tela com uma roda de rolagem para ajudar a facilitar as seleções na tela. Isso foi necessário porque a tela E Ink estava muito lenta para atualizar para proporcionar uma experiência de navegação natural.

Custou US $ 399 e só estava disponível nos EUA, oferecendo acesso a 90.000 livros no lançamento.

Em 9 de fevereiro de 2009, a Amazon atualizou o Kindle com o lançamento do Kindle 2. O design maluco do Kindle de 2007 foi trocado por um design mais convencional, mais plano, com um layout de botão mais liso e menos dominante.

No entanto, ele reteve a tela E Ink de 6 polegadas, aprimorando a tecnologia para virar as páginas mais rapidamente e melhor atualizar, enquanto passava dos 4 tons originais de cinza para 16. Houve um aumento de armazenamento também, subindo 2 GB de armazenamento interno para Milhares de livros.

Um novo controlador de navegação foi adicionado para facilitar a seleção de texto e opções na tela.

A Kindle Store a essa época havia se expandido para cerca de 230.000 títulos e o Kindle 2 foi lançado com um exclusivo de Steven King, chamado Ur.

Custou US $ 359 originalmente, com desconto para US $ 299 e depois US $ 259. O Kindle 2 foi retirado para a edição internacional do Kindle 2, anunciada em 7 de outubro e transferida para o GSM para conexões sem fio globais.

O Kindle também se fragmentou em uma linha de dispositivos maiores, chamada Kindle DX, destinada à leitura de revistas, mas só sobreviveu duas gerações antes de deixar de ser oferecida.

O Kindle Keyboard foi o primeiro Kindle vendido nativamente no Reino Unido, anunciado em 29 de julho de 2010. Foi lançado originalmente como Kindle 3, uma evolução óbvia do Kindle 2, mas depois mudou seu nome para o Kindle Keyboard.

O teclado do Kindle tornou a página virar os controles mais compactos nas bordas e posicionou o controlador de navegação ao lado do teclado. Ainda não oferecia uma tela sensível ao toque, de modo que o teclado era usado para navegar e comprar na loja Kindle.

A outra grande saída foi uma versão apenas de Wi-Fi, o que significa um preço mais baixo. Era de US $ 139 / £ 109 para Wi-Fi e a versão 3G custa US $ 189 / £ 149. A nova loja Kindle do Reino Unido abriu em 27 de agosto de 2010, com acesso a 400.000 livros.

A tela ainda é uma tela E Ink de 6 polegadas, oferecendo agora 600 x 800 pixels.

Em 28 de setembro de 2011, a Amazon teve um grande dia, anunciando não apenas um Kindle de quarta geração, mas também o Kindle Fire, que se ramificou em tablets. No entanto, para a família Kindle, o dispositivo mais importante foi o Kindle Touch. O Touch foi a primeira implementação do touchscreen, soltando as teclas de navegação e o teclado.

O novo dispositivo manteve a tela E Ink de 6 polegadas, mas agora o toque foi adicionado porque a Amazon sentiu que a taxa de atualização era rápida o suficiente e a experiência suficientemente limpa para fazer essa mudança. Havia 4 GB de armazenamento e uma bateria de semanas.

O Kindle Touch estava novamente disponível nas versões Wi-Fi e 3G, e introduziu o recurso X-Ray da Amazon. Foi lançado originalmente nos EUA, mas tornou-se internacional em março de 2012. O Kindle Touch custa US $ 99 para Wi-Fi e US $ 149 para 3G no lançamento nos EUA.

Os rumores de um Kindle iluminado pela frente apareceram pouco depois do lançamento do Touch, mas era 6 de setembro de 2012 quando a Amazon anunciou o Kindle Paperwhite . O dispositivo de primeira geração adicionou iluminação ao monitor, o que foi um grande avanço, o que significa que agora você pode ler no escuro, com ajuste manual do brilho.

Foi lançado originalmente com uma tela de 212 polegadas por 6 polegadas e nas edições 3G e Wi-Fi, contando novamente com a navegação na tela sensível ao toque.

A segunda edição (Paperwhite 2) foi anunciada em 3 de setembro de 2013 com uma tela E Ink atualizada que oferece melhor contraste e giro de página mais rápido, graças a um processador mais potente. A iluminação também foi aprimorada para obter uma luz frontal mais uniforme.

A terceira edição do Kindle Paperwhite foi anunciada em 30 de junho de 2015 e aumentou a exibição do E Ink para 300ppi, com o dobro do número de pixels do modelo de 2012. Esse modelo também viu a estréia da fonte Bookerly, a própria fonte da Amazon projetada para leitura.

O Kindle Paperwhite (2015) custa £ 109,99 (Wi-Fi) / $ 119,99 (Wi-Fi) e £ 169,99 (3G) / $ 189,99 (3G) com ofertas especiais. O Kindle Paperwhite é o Kindle mais vendido da Amazon.

Enquanto a maior parte da atenção foi dada pelos avanços, primeiro para tocar e depois para a iluminação frontal do Paperwhite, o humilde Kindle continuou.

Anunciada em 2014, esta versão do Amazon Kindle foi anunciada principalmente por seu preço, lançada juntamente com o avançado Kindle Voyage. Este Kindle é talvez básico em comparação, mas com um preço de apenas £ 59 / $ 79, é o Kindle mais barato, mas ainda com todos os recursos, oferecendo um excelente ponto de entrada para o mundo dos leitores de e-books.

O Kindle oferece controle de toque completo e uma tela E Ink de 6 polegadas, mas não oferece uma conexão 3G, aderindo apenas ao Wi-Fi. Mas há 4 GB de armazenamento e uma bateria que durará semanas de leitura.

O Kindle Voyage pega muito do que a Amazon fez em outros lugares e o refina ainda mais. Foi anunciado em 18 de setembro de 2014, juntamente com o Kindle básico de 59 libras, oferecendo um contraste bastante na família Kindle.

O Kindle Voyage procurou aprimorar a experiência do Kindle, removendo o painel e colocando os controladores de toque ao lado da tela para facilitar a viragem da página sem precisar deslizar a tela. Ao mesmo tempo, a tela oferece iluminação frontal adaptável, um recurso exclusivo para este modelo.

A tela ainda é de 6 polegadas E Ink, oferecendo uma resolução de 300ppi. O Kindle Voyage teve como objetivo oferecer aos usuários uma experiência de leitura premium e foi o que fez, mas vem com um preço elevado de £ 169 / $ 199 para o modelo Wi-Fi ou de £ 229,99 / $ 289 para a versão 3G.

O Amazon Kindle Oasis foi anunciado em 13 de abril de 2016 e é uma partida radical para o design do Kindle, quebrando o dispositivo e iniciando novamente.

Ele oferece um dispositivo muito mais fino e mais leve do que qualquer Kindle anterior, puxando o hardware para o lado e oferecendo dois botões para virar a página principal. O objetivo é torná-lo um dispositivo de leitura superlativo com uma mão.

Oferece iluminação frontal aprimorada, mas não possui a iluminação adaptável da Voyage e, novamente, adere a uma tela E Ink de 6 polegadas com 300ppi.

Ele vem com uma tampa de bateria que prolonga a vida útil de até 9 semanas, tornando este o Kindle mais duradouro até agora. Mas também é o mais caro, com um preço de £ 269,99 .

Há um novo Oasis na cidade, e desta vez a Amazon está fazendo uma grande mudança que não vimos até agora nesta lista: está aumentando o tamanho da tela em até 7 polegadas. Embora a resolução permaneça os mesmos 300 dpi, o novo Oasis é muito mais ambicioso do que a versão de 2016.

Anunciado em 11 de outubro, o novo Oasis oferece impermeabilização IPX8, outra novidade para o Kindle, além de oferecer suporte para livros Audible - embora isso também esteja chegando a alguns dos modelos mais antigos.

Também traz uma queda de preço bem-vinda, oferecendo essa experiência de leitura por 229,99 libras , uma redução de preço de 40 libras em relação ao modelo anterior. Você também recebe 8 GB de armazenamento para isso (com 32 GB uma opção), o que significa mais espaço para todos esses audiolivros.

Agora também possui iluminação frontal adaptável.