Amazon Kindle Unlimited: tudo o que você precisa saber sobre o Spotify para livros

O serviço Kindle Unlimited da Amazon permite que os assinantes baixem e leiam uma quantidade ilimitada de ebooks e audiolivros por uma taxa mensal definida - não muito diferente de serviços como Netflix e Spotify, mas para livros em vez de filmes ou música.

Se você é proprietário de um Kindle e está pensando em se inscrever no serviço Kindle Unlimited, esse recurso é um resumo de tudo o que você precisa saber sobre ele, incluindo quanto custa, se há uma avaliação gratuita e o que tipos de livros estão disponíveis.

O Kindle Unlimited da Amazon é um plano de assinatura mensal. Uma vez inscritos, os usuários têm acesso ilimitado a mais de um milhão de títulos do Kindle, milhares de audiolivros Audible e até algumas assinaturas de revistas.

O serviço não inclui todos os livros sobre Amazon ou Audible, mas muitos dos mais vendidos estão incluídos. Você só precisa procurar os títulos marcados com o logotipo Kindle Unlimited.

A taxa de assinatura da Amazon para o Kindle Unlimited é de US $ 9,99 ou US $ 7,99 por mês. Ele não está vinculado a uma assinatura do Amazon Prime - que já inclui a Kindle Lenders Library , que é diferente.

Você pode usar seu cartão de crédito registrado na Amazon para pagar a taxa mensal e poderá cancelar sua assinatura a qualquer momento, visitando sua conta Amazon e ajustando suas configurações.

Sim, há uma avaliação gratuita de 30 dias disponível para todos os clientes interessados. Basta clicar em Amazon.com nos EUA ou Amazon.co.uk no Reino Unido para iniciar seu teste gratuito.

Todos os títulos e audiolivros disponíveis no Kindle Unlimited podem ser acessados em uma variedade de dispositivos e plataformas, não apenas nos leitores de eBooks ou tablets Fire da Amazon.

Obviamente, você poderá ler ou ouvir um dispositivo Kindle ou Fire , por exemplo, mas também poderá simplesmente instalar o aplicativo gratuito Kindle Reading em um smartphone ou tablet compatível separado.

O Amazon Kindle Unlimited oferece muitos livros mais vendidos, como a série Harry Potter, The White Tiger e Hunger Games. Também existem audiolivros narrados por profissionais da Audible, incluindo Life of Pi, Um dia no escritório e Grandes expectativas.

Você também pode procurar e-books exclusivos do Kindle Unlimited, como: Porque ela me ama, The Thief Taker, Slaughterhouse-Five, série The Hangmans Daughter, War Brides, Watching Over You, Cry Baby e os livros Clean and Lean de James Duigan.

Outros títulos de e-book notáveis incluem O homem de cem anos que pulou pela janela, Os luminares, O Etymologicon, Fraturado, A morte chega a Pemberley, A filha do detetive, Guerra Mundial Z, Frio em julho, O lamento da vida, a série Tom Gates , 2001: A Space Odyssey e a série For Dummies.

Títulos de audiolivros notáveis incluem: Into the Darkest Corner, Grey Justice, The Magpies, Watch Over Me, Finding Emma, Wuthering Heights e Treasure Island.

Como mencionado acima, depois de se inscrever no serviço Kindle Unlimited, qualquer e-book ou audiolivro qualificado para Kindle Unlimited terá o logotipo do Kindle Unlimited.

Você pode simplesmente selecionar esse título na Kindle Store da Amazon , escolher "Ler por R $ 0,00" e pronto.

Sim, mais ou menos. Nem todos os títulos da biblioteca Kindle Unlimited são ativados pelo Whispersync for Voice, o que significa que você poderá alternar facilmente entre ler um ebook e ouvir um audiolivro sem perder um único momento da história, mas existem milhares.

Se um título estiver ativado, ele continuará de onde você parou, mesmo se mudar de texto para áudio.

Além do Whispersync, você pode aproveitar todos os recursos usuais do Kindle, como Destaques populares (identifica as passagens com mais destaques), X-Ray (uma ferramenta de referência) e avaliações de clientes.