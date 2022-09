O Amazon Kindle Scribe é o primeiro Kindle em que você pode escrever

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou seu primeiro Kindle eReader que vem com seu próprio estilete.

O Kindle Scribe é muito parecido com um reMarkable em que você pode escrever em sua tela.

Tem uma tela de 10,2 polegadas sem brilho E Ink com 300ppi - a mesma resolução do novo Kindle de nível básico ou Paperwhite. A tela sensível ao toque também permite que as imagens se ajustem a toda a largura, de moldura a moldura.

Além de funcionar como um Kindle normal, para ler livros eletrônicos comprados e/ou baixados da Kindle Store, você pode trabalhar no Scribe - incluindo documentos enviados para ele de dentro do Microsoft Word (após uma atualização de software que virá em 2023).

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Escrever no Kindle Scribe é semelhante a escrever em papel, portanto você também pode tomar notas rápidas, com a Amazon afirmando que é como colocar post-its na tela.

Há uma luz frontal para também usar o dispositivo à noite ou em condições de baixa luminosidade. E, ele pode ser usado por longos períodos, pois é mais leve que uma pastilha, com uma espessura de apenas 5,8mm.

Ele está disponível para pré-compra hoje, a tempo para a temporada de férias que começa em 339 dólares nos EUA, 329,99 libras no Reino Unido.

Os clientes nos Estados Unidos também recebem uma assinatura de quatro meses do Kindle Unlimited. Isso lhe dá acesso a muitos milhares de eBooks, jornais e revistas em quadrinhos sem custo extra.

Há três opções de armazenamento - 16GB, 32GB e 64GB - e duas canetas stylus diferentes - Básica e Premium. Ambas são igualmente sensíveis, mas a versão Premium também vem com uma borracha digital na parte superior e um botão de atalho personalizável.

squirrel_widget_12855896

Escrito por Rik Henderson.