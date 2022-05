Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Vários leitores de eBooks Kindle perderão o acesso à loja Amazon em agosto, após o que os usuários não poderão comprar nenhum novo eBook usando o próprio dispositivo.

Os usuários começaram a receber e-mails da Amazon explicando quais Kindles são afetados.

Os Kindles que não terão acesso à loja online a partir de agosto são:

Kindle (2ª geração) Internacional

Kindle DX International

Kindle Keyboard

Kindle (4ª geração)

Kindle (5ª geração)

Você não terá recebido um e-mail a menos que tenha um dos acima vinculados à sua conta Amazon.

A razão pela qual esta medida sem precedentes foi tomada não é clara. O bom E-Reader sugere que poderia ser uma questão de TLS (Transport Layer Security). A Amazon pode não ser capaz de atualizar esses dispositivos para as mais recentes especificações TLS para privacidade on-line. No entanto, isso é apenas especulação no momento.

Na realidade, esses dispositivos não serão capazes de comprar eBooks diretamente, mas os usuários poderão comprá-los em seu site local do varejista Amazon e tê-los carregados automaticamente em um Kindle mais antigo usando o botão "entregar para" na página.

Os eBooks existentes em um dos Kindles afetados também permanecerão instalados.

Se você estiver procurando atualizar seu Kindle, no entanto, sugerimos verificar nosso guia prático sobre os últimos modelos de Kindle da Amazon aqui.

Escrito por Rik Henderson.