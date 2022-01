Novas dicas e truques do Kindle Paperwhite (2021): domine seu leitor de e-books

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Kindle Paperwhite é ótimo para apenas se perder em sua ficção favorita, rolando infinitamente por cada página e devorando um livro de cada vez. Mas se você tiver um pouco de tempo, há vários recursos menos conhecidos que valem a pena conhecer.

No vídeo abaixo - e nas dicas escritas abaixo - mostraremos algumas de nossas dicas e truques favoritos para experimentar no novo Kindle Paperwhite. Vale a pena notar que o software é muito semelhante na maioria dos modelos Kindle, portanto, embora nem tudo funcione em todos os modelos, muito funcionará. Portanto, mesmo que você não tenha um novo Paperwhite, ainda há coisas aqui para você experimentar.

Tivemos que começar com este, puramente porque é o grande novo recurso do Kindle Paperwhite mais recente. O ajuste quente é ótimo, mas para muitos é provável que seja um recurso que você preferiria ativar apenas à noite quando estiver lendo antes de dormir. E há duas maneiras de programá-lo para vir.

Você pode soltar a sombra de configurações tocando ou deslizando para baixo perto do topo da página, depois tocando na seta para baixo e selecionando 'Agendar' acima do controle deslizante de calor. Ou você pode tocar na engrenagem 'Todas as configurações', selecionar 'Opções do dispositivo' e depois 'Agenda de aquecimento'.

Para ativar o recurso, ative o interruptor e escolha 'automático' para que ele ligue e desligue com o pôr do sol. Ou escolha um horário manual para que ele seja ativado. Agora ajuste o grau de calor na parte inferior da página para personalizar o quão quente você deseja que seja.

Um recurso adicionado recentemente à maioria dos softwares do Kindle é a capacidade de usar a arte da capa do livro que você está lendo como o gráfico da tela de bloqueio. Basta ir em 'Todas as configurações', depois em 'Opções do dispositivo' e agora ative o interruptor na parte superior ao lado de 'Capa da tela'.

Por padrão, quando você está lendo, quando você toca ou desliza para ir para a próxima página, ele simplesmente alterna rapidamente sem nenhum tipo de animação. No entanto, você pode habilitar um se quiser. Abra o livro que você está lendo e toque próximo ao topo para abrir a barra de ferramentas. Toque no ícone 'Aa' e selecione 'mais' na janela pop-up que aparece.

Se você rolar para baixo nesta lista deslizando, verá uma opção que diz 'Page Turn Animation'. Ative isso e agora toda vez que você virar uma página, verá mais uma transição entre as páginas.

Outro recurso que não está ativado por padrão é ter o cadeado constantemente exibido na parte superior da página. Se você costuma se perder em seu livro e perder toda a noção do tempo, pode achar útil ligá-lo. Abra o menu pop-up novamente tocando no ícone 'Aa' na barra de ferramentas e selecione 'Mais'. Agora ative a opção perto do topo que diz 'mostrar relógio durante a leitura'.

Indiscutivelmente, uma das coisas mais importantes para se familiarizar com o Kindle é ajustar o estilo da fonte, tamanho e layout, para facilitar ao máximo a leitura. Abra a mesma barra de ferramentas das duas dicas anteriores e toque em 'Fonte'.

A opção Font Family na parte superior permite que você escolha o estilo da fonte, com 9 para escolher, incluindo fontes populares como Helvetica, Futura e Bookerly. Depois de selecionar o que você deseja, você pode ajustar o peso tocando em mais ao lado do controle deslizante em negrito e, abaixo dele, pode ajustar o tamanho.

Se você está com dificuldades para ler porque as linhas estão muito próximas, você pode alterar o espaçamento tocando em 'Layout' e agora escolha uma das opções de espaçamento com maiores lacunas entre as linhas. Você também pode alterar o tamanho das margens se não quiser que o texto se espalhe amplamente pela página.

Uma opção interessante que você pode achar útil é ler no modo paisagem. Nesse mesmo menu Layout da dica anterior, toque na opção mais ampla em 'Orientação' e agora o texto girará 90 graus e você poderá ler horizontalmente, em paisagem.

O Kindle tem um recurso chamado Word Wise, que mostra automaticamente os significados das palavras acima de qualquer uma que possa ser difícil ou longa. Para habilitá-lo, abra a barra de ferramentas familiar na parte superior, toque em 'Aa' e depois em 'Mais' na janela pop-up. Role até ver 'Word Wise' e selecione-o. Ative-o e aguarde o download dos dados, e agora você verá as descrições aparecerem acima de palavras longas.

Agora você também verá 'Word Wise' no canto inferior. Toque nele e você verá um controle deslizante que permite ajustar o número de descrições que você vê. Há também uma opção que permite 'escondê-los' sempre que quiser.

Ao ler qualquer livro, você pode pressionar longamente uma palavra que não conhece e uma definição de dicionário aparece em uma janela acima dela. Agora, sempre que você faz isso, ele adiciona essa palavra a algo que o Kindle chama de 'Vocabular Builder'.

Para encontrar essa lista enquanto estiver lendo, basta tocar próximo ao topo da página, depois tocar nos três pontos no canto e selecionar 'Vocabulary Builder' e você verá todas as palavras que aprendeu ou está aprendendo.

Toque em qualquer palavra para ver uma definição de dicionário. Toque em 'uso' para ver onde essa palavra apareceu e em qual livro. Se você quiser, pode excluir facilmente a palavra da lista ou, quando estiver familiarizado com uma palavra, toque em 'dominada' e a palavra será movida para uma lista 'dominada'.

Se você perceber que o armazenamento do seu Kindle está quase cheio, há um recurso de arquivamento rápido que permite remover rapidamente qualquer livro ou conteúdo que não tenha lido recentemente. Vá para 'Todas as configurações', depois 'Opções do dispositivo' e 'Opções avançadas'.

Agora escolha 'Gerenciamento de armazenamento' e selecione 'Quick Archive'. Aqui você encontrará quatro opções, com a capacidade de remover qualquer coisa que você não tenha aberto em 1, 3 ou 6 meses, bem como qualquer coisa que não tenha sido lida por mais de um ano.

Curiosamente, há um navegador da Web experimental embutido no software Kindle. Na tela inicial, toque nos três pontos no canto e agora selecione 'Navegador da Web'. Ele carregará - sem surpresa - um navegador e você poderá navegar em seu site favorito. Compreensivelmente, as imagens são um pouco ásperas, mas para páginas com texto pesado, tudo bem.

Então aí está - 10 dicas e truques úteis para experimentar no seu Kindle.

Escrito por Cam Bunton.