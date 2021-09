Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon eliminou sua última linha de dispositivos Kindle , e a estrela do show é o Kindle Paperwhite Signature Edition de quinta geração, que está configurado para apresentar USB-C pela primeira vez em um dispositivo Kindle, uma tela maior Tela de 6,8 polegadas, carregamento sem fio Qi e uma opção de retroiluminação quente para alinhá-lo com a oferta do Kindle Oasis de US $ 279 / £ 229 com preço muito mais luxuoso da Amazon.

Os três novos dispositivos são todos classificados na família Paperwhite: o novo Kindle Paperwhite, o Kindle Paperwhite Signature Edition e o Kindle Paperwhite Kids Edition. Embora não haja muito para separar os três dispositivos, as diferenças são as seguintes.

O Kindle Paperwhite padrão de US $ 139 vem com apenas 8 GB de armazenamento e sem recursos de carregamento sem fio, enquanto o preço premium de US $ 189 Signature Edition oferece quatro vezes mais armazenamento (32 GB) e carregamento sem fio Qi.

De acordo com a Kids Edition, a Amazon está basicamente vendendo um Paperwhite padrão com a adição de uma caixa colorida para crianças com uma garantia estendida de dois anos, onde a empresa afirma que substituirá o dispositivo sem perguntas nos primeiros dois anos, caso você criança consegue quebrá-lo.

Curiosamente, a Amazon aparentemente abandonou os modelos de celular tradicionais normalmente oferecidos, em vez de simplesmente escolher fazer todos os três dispositivos apenas com Wi-Fi.

De qualquer forma, todos os três novos Kindle Paperwhites estão programados para lançamento em 27 de outubro nos Estados Unidos e em 10 de novembro no Reino Unido.