O Amazon Kindle está recebendo uma nova interface - mas quais modelos são qualificados?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou que continua a concentrar seu tempo e energia na renovação da experiência de leitura em seus leitores de e-books populares Kindle . A atualização mais recente foi projetada para tornar a navegação mais intuitiva.

A mudança na interface é importante, deve fazer uma grande diferença em como você navega em diferentes áreas da interface do leitor do Kindle. Uma grande mudança é que a Amazon vai tornar o acesso às configurações padrão muito mais parecido com o de um smartphone.

Com a nova atualização, uma seta na parte superior da tela indica que há um novo recurso suspenso. Então, você desliza para baixo e chega a um painel com alternâncias rápidas para coisas como modo avião, Bluetooth, sincronização manual, o ícone Todas as configurações e um controle deslizante de brilho da tela.

Além disso, haverá uma nova barra inferior que torna realmente fácil alternar entre Casa e Biblioteca, ou escolher voltar ao livro atual. Esta nova interface está chegando como parte da atualização da versão do firmware do Kindle 5.13.7.

Ainda neste ano, em uma atualização posterior, a Amazon também apresentará novas telas Home e Library que tornam muito mais fácil classificar e filtrar os livros que você tem em sua biblioteca e aqueles que você leu recentemente.

A Amazon disse que a atualização será lançada nas próximas semanas. Essencialmente, todos os modelos lançados desde 2015 estão incluídos na reformulação do software.

A maneira mais fácil de descobrir qual Kindle você possui é acessar a página de identificação da Amazon . Compare a aparência visual com a sua e também anote o armazenamento disponível.

Para descobrir quanto espaço de armazenamento você tem no seu, toque em Configurações na página inicial do Kindle e, em seguida, em "Todas as configurações". Agora selecione "Opções do dispositivo" e depois "Informações do dispositivo". Aqui você verá o seu "espaço disponível". Compare isso com as opções de armazenamento disponíveis na lista de identificadores da Amazon e - junto com a aparência visual - deve restringir o modelo que você possui.

Outra maneira de saber com certeza é fazer login na Amazon em sua região por meio de um navegador e agora clicar no menu suspenso "contas e listas" no canto superior direito. Agora escolha "gerenciar seu conteúdo e dispositivos". Toque em "Dispositivos" e você verá uma opção "Kindle". Se você clicar nele, serão exibidos os leitores Kindle associados à sua conta.

Primeiro, verifique qual versão do sistema operacional você está executando abrindo Configurações> Todas as configurações> Opções do dispositivo> Informações do dispositivo. Se aparecer "Kindle 5.13.7" na versão do firmware, você já está usando o sistema operacional mais recente. Se disser qualquer outra coisa, você está usando um software mais antigo.

É importante notar que seu Kindle se mantém atualizado automaticamente quando conectado ao Wi-Fi, mas se você quiser tentar verificar se há uma atualização, abra Configurações> Todas as configurações> Opções do dispositivo> Opções avançadas> Atualizar seu Kindle.

Se esta opção estiver esmaecida, significa que você não pode fazer isso e o curso de ação mais fácil é apenas esperar até que o novo software chegue por conta própria através do ar.

Se você não for paciente o suficiente para isso, há um guia de instalação manual no site da Amazon que o orienta durante a instalação, conectando o Kindle ao computador e arrastando e soltando manualmente o software mais recente no armazenamento interno do Kindle.