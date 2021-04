Como fazer com que seu Kindle exiba a arte da capa do livro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon habilitou um recurso que provavelmente será popular. Em vez de apenas mostrar imagens aleatórias quando a tela está no modo de espera, agora você poderá fazer com que ela mostre a capa do livro que está lendo.

Graças a ter uma tela E Ink, o Kindle mantém uma imagem quando vai dormir - e agora você pode selecionar a capa do livro que está lendo para ser exibida, em vez da pilha de canetas ou do velho kit de composição.

É uma ótima maneira de lembrá-lo do que você está lendo, bem como de trazê-lo de volta àquele romance emocionante que você está lendo na metade.

É fácil exibir a arte da capa, mas você precisará de um Kindle compatível e da versão mais recente do software Kindle, que nem todas as regiões têm no momento da escrita.

Modelos compatíveis: Kindle (8ª, 10ª geração), Kindle Paperwhite (7ª, 10ª geração), Kindle Oasis (8ª, 9ª, 10ª geração) e Kindle Voyage (7ª geração). A maneira mais fácil de encontrar o tipo de dispositivo que você possui é por meio de sua conta da Amazon aqui.

Você também precisará ter um Kindle sem anúncios, porque obviamente a arte da tela de bloqueio substituiria onde os anúncios iriam.

Se você atender a todos esses critérios, vá para configurações> todas as configurações> opções do dispositivo e deverá ter a opção de Mostrar capa na parte superior da página.

Uma vez ligado, ele adotará a arte do livro que você está lendo, seja o último vencedor do prêmio de orgulho ou aquele prazer culpado que você encontrou na lista gratuita do Prime Reading.

Escrito por Chris Hall.