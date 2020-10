Ofertas do Amazon Kindle: Oasis ganha £ 70 de desconto, o Kindle básico ganha £ 25 de desconto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon deu início ao Prime Day com reduções em vários de seus produtos. Se você está pensando em comprar um Kindle, então há muito a ser salvo.

A Amazon está descontando alguns modelos do Kindle, e aqui está como todas as ofertas do Kindle se dividem:

• Kindle Oasis (2019) agora £ 159,99 (economize £ 70): O mais recente Oasis é à prova dágua, tem uma luz frontal adaptável e muda de tom para combinar com o ambiente. É fino, leve, embora tenha uma tela de 7 polegadas, maior do que os outros Kindles. É uma experiência de leitura premium. Clique aqui para ver este negócio.

• Kindle (2019) agora £ 44,99 (economize £ 25): O Kindle básico está longe de ser básico, oferecendo iluminação frontal que costumava custar muito mais, bateria que dura semanas e acesso a milhares de livros Kindle. Veja esta oferta aqui.

• Kindle Paperwhite 8GB (2018) agora £ 79,99 (economize £ 40): O Kindle Paperwhite é o Kindle adulto, oferecendo iluminação frontal, mas também impermeabilização para mantê-lo protegido na piscina. Ele também tem o dobro de armazenamento do Kindle básico, o que é ótimo se você deseja baixar livros Audible. Veja o negócio Paperwhite.

• Kindle Kids Edition agora £ 54,99 (economize £ 45): O Kindle Kids Edition pega o Kindle básico, adiciona uma capa e dá acesso ao Amazon Kids + por um ano, para que seu filho tenha muito o que ler. Também tem garantia de 2 anos. Veja esta oferta aqui.

Além de apenas descontos nos próprios Kindles, há também ofertas de pacotes no Kindle Oasis, incluindo caixas em uma variedade de cores e carregadores, o que pode economizar até £ 100 !

Essas negociações estarão em vigor durante o Prime Day , então você tem apenas 2 dias para abocanhá-las.

