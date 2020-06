Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon iniciou algumas vendas e alguns dos melhores descontos vêm dos próprios dispositivos da Amazon. Se você deseja economizar em um Kindle, há muito o que economizar.

A Amazon está descontando alguns dos modelos do Kindle, e aqui está como todas as ofertas do Kindle se dividem:

• Kindle (2019) com ofertas especiais, agora US $ 64,99 (economize US $ 25): o Kindle básico está longe de ser básico, oferecendo iluminação frontal que costumava custar muito mais, duração da bateria que dura semanas e acesso a milhares de livros do Kindle. O Kindle sem ofertas especiais vem com uma economia de US $ 30, ao preço de US $ 79,99 .

• Kindle Paperwhite 8 GB (2018), agora US $ 99 (economize US $ 30): o Kindle Paperwhite é o Kindle adulto, oferecendo iluminação frontal, mas também impermeabilização para mantê-lo protegido na piscina. Ele também tem o dobro do armazenamento do Kindle básico, o que é ótimo se você deseja fazer o download de livros Audible. E se 8 GB não forem suficientes para todos os seus livros, a versão de 32 GB também será reduzida para US $ 124,99 (US $ 159,99) .

Não temos certeza de quanto tempo essas transações serão executadas, portanto, seja rápido em fazer uma pechincha.