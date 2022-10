Esta colaboração Simpsons x Adidas Stan Smith é meme gold

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os fornecedores de boas lembranças no Twitter vão adorar esta colaboração The Simpsons x Adidas Stan Smith, que apresenta nada mais nada menos que o próprio meme lord Homer Simpson.

O pessoal da Adidas não é estranho para os The Simpsons, mas este que apresenta Homer Simpson é particularmente legal. Não só apresenta o nome do cara em letras douradas na lateral do próprio sapato, mas também tem uma homenagem ao talvez o mais infame meme do Twitter de todos - Homer Simpson recuando para um arbusto verde.

O meme é freqüentemente usado quando as pessoas estão tentando retratar alguém tentando desbotar no fundo por qualquer razão, mas isso é algo que você absolutamente não vai fazer usando esses tênis especiais Stan Smith. Eles podem ser brancos, mas aquele salpico de verde e amarelo no calcanhar realmente os faz sobressair. Há verde na língua, completo com uma foto do próprio Homer Simpson. Ele está abaixo do trabalho artístico da Adidas e Stan Smith.

Pouco se sabe realmente sobre estes tênis além do que se pode ver compartilhado no Instagram acima. Não houve nenhum anúncio oficial até agora, então nós, infelizmente, não sabemos quando eles irão à venda ou quanto irão custar.

No entanto, sabemos que precisamos absolutamente acrescentar um par destas coisas à nossa coleção. Temos certeza de que você provavelmente também precisa.

Escrito por Oliver Haslam.