(Pocket-lint) - A Square Enix e a Marvel criaram uma coleção completa de tênis inspirados nos Guardiões da Galáxia com a Adidas .

A coleção tem lançamento previsto para 2022 e traz seis calçados inspirados nos personagens da franquia.

Star-Lord ganha dois, enquanto Gamora, Drax, Groot e Rocket ganham um modelo cada.

"Um ponto de partida fundamental para o design de cada tênis foram as dicas visuais exclusivas de cada um dos personagens - sejam os detalhes da costura na jaqueta de couro do Senhor das Estrelas, a paleta de cores terrosas de Groot ou as tatuagens inconfundíveis de Drax", disse o designer sênior da Adidas James Liu, em um comunicado à imprensa da Square Enix .

"A partir daí, queríamos embutir vários elementos de descoberta de design que ajudassem a dar vida à história de cada personagem. Reunir tudo isso na coleção são significantes únicos para esta versão original dos Guardiões da Galáxia como uma equipe de Super-heróis - com forros de meia, etiquetas, rótulos e embalagens correspondentes. "

Os calçados escolhidos para a coleção são os seguintes:

Star-Lord - Forum Hi 84 e Forum Mid

Gamora - ZX 2K Boost 2.0

Drax - Ozelia

Groot - NMD R1

Foguete - ZX 1K Boost

Há uma boa variedade de silhuetas incluídas para atender a uma variedade de gostos e estamos impressionados com os detalhes sutis.

A Marvel divulgou uma entrevista completa com James Lui que pode ser encontrada aqui . Não há informações sobre preço ou disponibilidade ainda, mas recomendamos ficar de olho, pois este lançamento com certeza será um sucesso entre os fãs dos Guardiões do Galaxy em todos os lugares.