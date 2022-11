Eufy SmartTrack Link é uma alternativa mais barata ao AirTag da Apple

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O fabricante de acessórios eufy anunciou um rastreador de itens que se liga à rede Find My da Apple mas custa menos do que a AirTag da própria empresa.

Embora o rastreador de itens para muitas pessoas, o Apple AirTag não é perfeito. Para começar, não é barato a US$ 29 por um e não tem uma maneira fácil de afixá-lo nas coisas sem comprar outro acessório para alojá-lo. O eufy SmartTrack Link resolve esses dois problemas de uma só vez.

Em primeiro lugar, há o preço. O eufy SmartTrack Link está disponível por apenas $19,99 que é consideravelmente menor do que o primeiro rastreador da Apple. A segunda correção é, basicamente, um buraco. Esse furo significa que você pode prender facilmente seu rastreador de itens a praticamente qualquer coisa, sem a necessidade de acessórios adicionais.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Além dessas coisas, todas as características do AirTag estão presentes e corretas. O link para a rede Find My da Apple significa que você pode usar o aplicativo em todos os seus dispositivos Apple para encontrar coisas, e você também receberá coisas como alertas quando deixar seu item para trás, também. Use o aplicativo eufy Security e você receberá outros recursos como poder compartilhar o item com outros e enviar alertas para seu telefone, mesmo quando ele estiver no modo silencioso.

E funciona com o Android também.

Todo o shebang é alimentado por uma bateria CR2032 padrão, assim como o AirTag. Tudo dentro, é difícil argumentar contra esta pequena coisa. Está disponível para encomenda nos Estados Unidos agora, mas a disponibilidade internacional parece ser um problema no momento. Esperemos que isso mude em breve.

squirrel_widget_12861250

Escrito por Oliver Haslam.