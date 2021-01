eBay está oferecendo 20 por cento de desconto em tecnologia selecionada, incluindo Dyson, Panasonic e mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para comemorar o ano novo, o eBay.co.uk está oferecendo 20 por cento de desconto em itens selecionados de vendedores selecionados. Para resgatar a oferta, use o código PACKUP20 na finalização da compra.

A oferta está ativa até às 23:59 do dia 10 de janeiro de 2021.

Você terá que gastar pelo menos £ 15 e o desconto máximo que você pode resgatar é £ 75, mas isso significa que você pode obter grandes descontos em muitos varejistas no site.

Para obter o desconto, basta colocar seus itens na sua cesta e inserir o seguinte código na finalização da compra: PACKUP20 . É realmente muito simples. Você pode usar o código três vezes, se desejar.

A oferta é elegível apenas no eBay UK. Traremos a você mais ofertas do eBay sempre que as conseguirmos.

Escrito por Dan Grabham.