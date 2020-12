A falha da Currys PC World Black Friday faz com que alguns clientes não recebam o que pagaram

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Currys PC World admitiu que uma falha em seu site significa que alguns clientes não conseguiram os negócios da Black Friday que deveriam.

Em um artigo da BBC que primeiro destacou a questão, Currys disse que teria que lidar com as reclamações "caso a caso".

No entanto, em um comunicado enviado por e-mail à Pocket-lint, a Currys diz que honrará os preços da Black Friday em todos os pedidos que foram confirmados e cancelados. Se você foi afetado, deve entrar em contato com o atendimento ao cliente da Currys imediatamente.

O problema aumenta as reclamações em torno do PlayStation 5 no Reino Unido na data de venda, onde Currys criou uma fila de mais de 100.000 pessoas apenas para se virar e dizer que a pré-encomenda estava "em espera" antes de finalmente twittar que realmente não tem qualquer estoque.

A declaração que nos foi enviada diz: "Estaremos honrando os preços promocionais para qualquer cliente que fez um pedido entre 25 de novembro e 1 de dezembro e recebeu um e-mail de confirmação da compra, mas teve o pedido cancelado. Se o item estiver em falta de escolha, daremos ao cliente um desconto de 10% em um produto semelhante. "

Como muitos produtos da Black Friday geralmente são finais, pode haver muitos descontos de 10 por cento oferecidos em seu lugar,

Currys diz que o problema ocorreu devido a uma interrupção durante a tarde da Black Friday: "Podemos confirmar que as transações feitas por cartões-presente e algumas compras do Order & Collect foram afetadas, mas a entrega em domicílio não. Qualquer cliente que pagou com cartão-presente teve fundos depositados de volta integralmente por volta das 20h de quarta-feira, 2 de dezembro.

"Aqueles clientes cujas compras Order & Collect foram canceladas foram informados o mais rápido possível e puderam substituir seu pedido no mesmo fim de semana e ainda aproveitar nossas promoções da Black Friday."

Escrito por Dan Grabham.